شاهد.. تحدي مهارات النجوم تضع الألماني هافيرتز نجم أرسنال الجديد بموقف محرج

وقع الدولي الألماني كاي هافيرتز المنتقل حديثا إلى أرسنال الإنجليزي، في موقف محرج وأصبح مادة دسمة للسخرية من قبل جماهير فريقه السابق تشلسي، بعدما ظهر بشكل مخيّب في أحد التحديات.

وفشل هافيرتز بشكل غريب في تسجيل أي هدف من 14 محاولة في تحدي "مهارات كل النجوم" (MLS All-Star Skills) أثناء مشاركته في حصة تدريبية لفريقه الجديد الموجود بالولايات المتحدة.

واستقبل هافيرتز 14 كرة عرضية من اثنين من زملائه داخل منطقة الجزاء ثم سددها باتجاه المرمى، واحدة منها ارتطمت في القائم وأخرى في العارضة، فيما ذهب البقية باتجاه الحارس أو بعيدا عن المرمى.

Kai Havertz channels his inner Timo Werner, scores zero in Cross & Volley Challenge. Might want to look away Arsenal fans. 🔴⚪️ pic.twitter.com/1MxjaleVHX

— Men in Blazers (@MenInBlazers) July 19, 2023