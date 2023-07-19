شاهد.. تحدي مهارات النجوم تضع الألماني هافيرتز نجم أرسنال الجديد بموقف محرج

وقع الدولي الألماني كاي هافيرتز المنتقل حديثا إلى أرسنال الإنجليزي، في موقف محرج وأصبح مادة دسمة للسخرية من قبل جماهير فريقه السابق تشلسي، بعدما ظهر بشكل مخيّب في أحد التحديات.

وفشل هافيرتز بشكل غريب في تسجيل أي هدف من 14 محاولة في تحدي "مهارات كل النجوم" (MLS All-Star Skills) أثناء مشاركته في حصة تدريبية لفريقه الجديد الموجود بالولايات المتحدة.

واستقبل هافيرتز 14 كرة عرضية من اثنين من زملائه داخل منطقة الجزاء ثم سددها باتجاه المرمى، واحدة منها ارتطمت في القائم وأخرى في العارضة، فيما ذهب البقية باتجاه الحارس أو بعيدا عن المرمى.

Kai Havertz channels his inner Timo Werner, scores zero in Cross & Volley Challenge. Might want to look away Arsenal fans. 🔴⚪️ pic.twitter.com/1MxjaleVHX — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 19, 2023

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن هافيرتز هو أول لاعب منذ انطلاق هذا التحدي يفشل في تسجيل أي هدف.

وتؤكد الصحيفة أن جماهير أرسنال انقسمت في ردة فعلها حول هافيرتز، فكثير منهم مستاء فيما حاول البعض الآخر الدفاع عنه، في وقت كانت فيه السخرية سيدة الموقف من قبل أنصار تشلسي.

وأبرزت "ديلي ميل" عددا من التعليقات الساخرة لأنصار تشلسي الذين كتبوا عبر الشبكات الاجتماعية: "كاي هافيرتز كتب نهايته بنفسه"، وكتب آخر: "لقد بعناهم هافيرتز مقابل 65 مليون جنيه إسترليني!"، مرفقا التغريدة بالعديد من الرموز الضاحكة.

أما أحد مشجعي أرسنال فغرد عبر تويتر: "في الحقيقة ما شاهدناه لا يبدو أمرا جيدا"، وعلّق آخر: "أنا غاضب فعلا خاصة بعد شرائه بهذا المبلغ، دعونا نتأمل أن يلعب معنا بشكل جيد"، وكتب ثالث مازحا: "يبدو أننا طلبنا كاي هافيرتز الخطأ عبر الإنترنت".

في هذه الأثناء دافع المكسيكي المعتزل هيركوليز غوميز والذي يعمل حاليا كمحلل فني في شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية عن اللاعب وذكّر الجميع بأهم إنجازاته.

وقال غوميز: "لقد سجل (هافيرتز) هدف الفوز لتشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا والعديد من الأهداف لمنتخب ألمانيا في كأس العالم، تذكّروا هذا".

وتعاقد أرسنال مع هافيرتز (24 عاما) 28 من الشهر الماضي في عقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2028.

Welcome to The Arsenal, Kai Havertz 🤩 — Arsenal (@Arsenal) June 28, 2023

ويعرف هافيرتز أجواء الدوري الإنجليزي منذ صيف عام 2020 الذي شهد انضمامه إلى تشلسي قادما من باير ليفركوزن، حيث لعب 139 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 32 هدفا أهمها في مرمى مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021، كما قدّم لزملائه 15 تمريرة حاسمة، وتُوج بـ3 ألقاب هي دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يخوض أرسنال 3 مباريات ودية في الولايات المتحدة، وذلك ضد نجوم الدوري الأميركي، ومانشستر يونايتد، وبرشلونة أيام 20 و23 و27 يوليو/تموز الجاري على الترتيب ضمن استعدادات "الغانرز" لمنافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024.