شاهد- أول محجبة في المونديال.. المغربية نهيلة بنزينة تكتب التاريخ والفيفا يحتفي بها

"نهيلة بنزينة تصنع التاريخ في كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023″، بهذه الكلمات احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا كأس العالم" على تويتر بلاعبة منتخب المغرب للسيدات الذي يشارك في المونديال النسوي في نيوزيلندا وأستراليا الذي ينطلق غدا ويتواصل حتى 20 الشهر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وأضاف حساب "الفيفا" بتغريدته والتي أرفقها بصورة النجمة المغربية أن "نجمة المغرب ستكون أول لاعبة تشارك في منافسات البطولة مرتدية حجاب الرأس".

وسبق لنهيلة بنزينة -التي تلعب في صفوف نادي الجيش الملكي- أن شاركت في النسخة الأولى من دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2021.

نُهيلة بنزينة ستصنع التاريخ في كأس العالم FIFA للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 نجمة المغرب ستكون أول لاعبة تشارك في منافسات البطولة مرتدية حجاب الرأس 👳‍♀️🇲🇦@EnMaroc pic.twitter.com/SNXearbbHP — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 13, 2023

وكان "فيفا" منع ارتداء الحجاب في التظاهرات الكروية الدولية منذ 2007، قبل أن يتراجع عن هذا القرار سنة 2014.

ويعد المنتخب المغربي للسيدات أول فريق عربي يشارك في المسابقة العالمية، بعدما وصل للمربع الذهبي بكأس أمم أفريقيا للسيدات عام 2022.

ويأمل منتخب المغرب للسيدات أن يسير على خطى منتخب الرجال، الذي فاجأ العالم نهاية العام الماضي، حين أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي مونديال قطر.

وأوقعت هذه القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

وتُفتتح النهائيات بمباراة نيوزيلندا والنرويج في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند الذي يتسع لـ50 ألف شخص، في حين تلعب أستراليا بعد ساعات أمام أيرلندا في ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني الذي سيمتلئ بحضور 80 ألف مشجع.