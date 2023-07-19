رئيس فيفا يدعو إلى "اغتنام اللحظة" في نداء لشراء التذاكر عشية افتتاح مونديال السيدات

حثّ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) -اليوم الأربعاء- الجماهير على "اغتنام اللحظة" وشراء تذاكر مونديال السيدات التي لم تُبع بعد كامل بطاقات مباراتها الافتتاحية في نيوزيلندا غدا.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا المونديال بين 20 يوليو/تموز و20 أغسطس/آب، وفي حين أن بَيع التذاكر في البلد الاول كان على قدر التوقعات، فإن مخاوف رافقت المسألة في البلد الثاني.

وتُفتتح النهائيات بمباراة نيوزيلندا والنرويج في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند الذي يتسع لعدد 50 ألف شخص، في حين تلعب أستراليا بعد ساعات أمام إيرلندا في ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني الذي سيمتلئ بحضور 80 ألف مشجع.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا إنه بيعت مليون و375 ألف تذكرة للمونديال، متجاوزة الرقم الإجمالي للنسخة الاخيرة في فرنسا عام 2019 التي شارك فيها 24 منتخبًا مقارنة بـ 32 في الحالية.

حتى اليوم، كانت التذاكر لا تزال متاحة على الموقع الرسمي للفيفا لجميع المباريات تقريبًا، بما فيها المباراة الافتتاحية بين نيوزيلندا وحاملة اللقب سابقًا النرويج، ومباراتا نصف النهائي.

قال رئيس الفيفا للصحافيين في أوكلاند "رسالتي الوحيدة التي أريد أن أقولها من هنا هي اغتنموا اللحظة، كونوا فخورين بما تمكنتم من تحقيقه هنا في نيوزيلندا وفي أستراليا".

وأضاف إنفانتينو الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والإيطالية "كونوا فخورين بما سيكون أكبر حدث، وليس فقط حدثا رياضيا، تم تنظيمه هنا حتى الآن".

وقال أيضا "اليوم أشعر بالتعب لأنني هبطت للتو، لكني أشعر بسعادة كبيرة" وذلك في إيماءة مرحة لخطابه المثير للجدل الذي ألقاه بالدوحة عشية انطلاق مونديال قطر 2022.

وتستضيف نيوزيلندا 29 مباراة من أصل 64 مقررة في النهائيات.

وتقول جاين باترسون، مديرة العمليات للبطولة في نيوزيلندا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن 320 ألف تذكرة بيعت في بلادها حتى الآن.

وأردفت السنغالية سامورا "تجاوز عدد التذاكر التي تم بيعها قبل شهر عدد التذاكر الإجمالي المبيعة في فرنسا. حققنا توقعاتنا من حيث الأرقام".

وتابعت "مع ذلك، لا يزال لدينا تذاكر متاحة لبعض المباريات، لذا فإن ندائي الوحيد هو عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة".