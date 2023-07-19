تقارير إعلامية: صفقة انتقال محرز إلى الأهلي السعودي تمت

وافق نادي الأهلي السعودي على التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو و5 ملايين أخرى كإضافات ومكافآت، وبعقد لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي، حسب صحيفة "أثلتيك" (The Athletic) البريطانية.

ومن المقرر أن يجري محرز (32 عاما) الفحوصات الطبية غدًا قبل ترسيم انتقاله إلى دوري المحترفين السعودي.

واستُبعد قائد منتخب الجزائر من تشكيلة "السيتيزنز" المكونة من 25 لاعبا خلال رحلة الفريق التحضيرية إلى اليابان.

وذكرت صحيفة "أثلتيك" -في وقت سابق من هذا الأسبوع- أن الصفقة تقترب، وأن السيتي يخسر محرز هذا الصيف.

ووضع الفريق السماوي خططًا ليحل محل محرز جناح جديد، ويأتي في مقدمة الأسماء البرازيلي رافينيا (لاعب برشلونة)، إذ فتح السيتي باب التفاوض مع البرسا حول احتمال ضمه.

في الوقت نفسه، ضاعف السيتي أيضا من محاولاته للإبقاء على البرتغالي برناردو سيلفا الذي تواصل معه نادي الهلال السعودي.

وكان السيتي يرغب في الاحتفاظ بكل من محرز وسيلفا، ولكن الجناح الجزائري كان منفتحا منذ البداية على الرحيل والانتقال إلى الدوري السعودي.

ولهذا، فإن السيتي يكثف مساعيه لإقناع الدولي البرتغالي بالبقاء، وأوضح له مدى أهميته للموسم المقبل.

وأسهم محرز في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي خلال موسم 2015-2016، وحصل في ذلك الموسم على جائزة أفضل لاعب.

كما ساهم محرز خلال الموسم الماضي في تحقيق مانشستر سيتي أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.

وسبق أن أعلن الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشلسي.