بنجامين ميندي ينضم للوريان الفرنسي بعد تبرئته من تهم الاغتصاب

انتقل بنجامين ميندي ظهير أيسر مانشستر سيتي السابق إلى لوريان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لمدة عامين، بعد أيام من تبرئة الدولي الفرنسي من تهم اغتصاب ادعيت عليه.

وبرأت محكمة بريطانية يوم الجمعة الماضي الدولي الفرنسي البالغ من العمر 29 عاما من تهمة الاغتصاب.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ثبت أن ميندي غير مذنب في 6 اتهامات بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي.

وآخر مرة لعب فيها ميندي مع سيتي كانت أمام توتنهام هوتسبير في أغسطس/آب 2021، وأوقفه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق من ذلك الشهر عندما تم القبض عليه.

وانفصل عنه مانشستر سيتي بانتهاء عقده الشهر الماضي.

وقال نادي لوريان في بيان إن ميندي اجتاز الفحص الطبي وسيرتدي القميص رقم (5) وسيظهر لأول مرة في ملعب تدريب النادي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient. Le communiqué ➡️ https://t.co/upslF01fWp pic.twitter.com/KzuQSLVD4f — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 19, 2023

وأصبح ميندي أغلى مدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز حين انضم إلى سيتي قادما من موناكو الفرنسي عام 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (67.28 مليون دولار).