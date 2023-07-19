البرازيل تغير ساعات العمل للسماح لموظفيها بمشاهدة كأس العالم للسيدات

لن يضطر موظفو الخدمة المدنية في البرازيل إلى القلق أو تقديم عذر بشأن التأخر عن العمل بسبب كأس العالم للسيدات لكرة القدم، بعد أن أعلنت وزيرة في الحكومة تغيير ساعات العمل للسماح لهم بمشاهدة البطولة المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

ومع بث مباريات البرازيل في دور المجموعات بأستراليا في الساعات الأولى من الصباح، أبلغت وزيرة الإدارة إستر دويك موظفي الخدمة المدنية بأنه يمكنهم الحضور حتى بعد ساعتين من انتهاء المباريات.

وجاء في مرسوم أنه "في الأيام التي تقام فيها المباريات في الساعة 7:30 صباحا ستبدأ ساعات العمل في الساعة 11 صباحا بتوقيت برازيليا.

وأضاف المرسوم أنه "في الأيام التي ستقام فيها المباريات الساعة 8:00 صباحا، ستبدأ ساعات العمل الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت برازيليا".

وفازت البرازيل بـ8 ألقاب في كأس كوبا أميركا للسيدات، وهو رقم قياسي، لكن أفضل إنجاز لها في كأس العالم للسيدات كان في 2007 عندما خسرت أمام ألمانيا في النهائي.

وتلعب البرازيل في المجموعة السادسة، وتبدأ مشوارها الاثنين المقبل أمام بنما في أديليد قبل مواجهة فرنسا في برزبين وجامايكا في ملبورن.