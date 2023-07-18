مقابل 3 ملايين دولار.. ميتيلاند الدانماركي يعلن انتقال المصري إمام عاشور إلى الأهلي

أعلن فريق ميتيلاند الدانماركي -اليوم الثلاثاء- انتقال النجم المصري إمام عاشور إلى النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي في بيان له "توصل ميتيلاند لاتفاق مع الأهلي لعودة عاشور البالغ من العمر 25 عاما إلى بلاده".

وانتقل عاشور (لاعب الزمالك السابق) إلى ميتيلاند يناير/كانون الثاني الماضي، وسجل هدفين خلال 7 مباريات مع الفريق في كل المسابقات.

وكشفت تقارير إعلامية المصرية عن أن الأهلي سيدفع 3 ملايين دولار إلى الفريق الدانماركي مقسمة على دفعتين.

وتابعت أن "الأهلي يحول 1.5 مليون دولار خلال ساعات ليتم إرسال البطاقة الدولية لإمام عاشور وسيدفع الجزء المتبقي خلال 6 أشهر".

ومن المقرر أن تعلن "القلعة الحمراء" عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت الصحافة الدانماركية كشفت يناير/كانون الثاني الماضي عن أن ميتيلاند دفع 2.6 مليون يورو (3.4 ملايين دولار) للحصول على خدمات اللاعب، وهو تقريبا المبلغ نفسه الذي سيدفعه الأهلي.