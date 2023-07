شاهد- أصغر من رونالدو بعامين وبنفس عمر ميسي.. تغير ملامح التركي أردا توران بشكل دراماتيكي بعد عام من اعتزاله

تسبب النجم التركي المعتزل أردا توران بصدمة كبيرة لعشاق كرة القدم بعد آخر ظهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت صورة له بدا فيها بلحية كثيفة غلب عليها الشيب مع زيادة واضحة في وزنه.

اللافت في الأمر أن هذه الصورة التقطت لتوران بعد أقل من عام على إعلانه اعتزال كرة القدم وذلك في سبتمبر/أيلول 2022، علما أنه يعمل حاليا كمدرب لفريق أيوب سبور المنافس في دوري الدرجة الثانية التركي.

وكانت هذه الصورة لأردا توران البالغ من العمر 36 عاما مثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية في تركيا وكذلك الإنجليزية والإسبانية.

وتناول موقع "هالك تي في" (Halk Tv) التركي صورة لاعب غلطة سراي السابق وعلّقت عليها بالقول: "ماذا حدث لأردا توران؟"، مضيفا: "لاعب برشلونة السابق الذي شوهد في الصورة وقد زاد بياض شعره ولحيته، تحوّل إلى شخص آخر مختلف تماما في غضون عام".

أما صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) فرأت من جانبها أنه لا يمكن التعرف على توران حاليا بسبب التغير الكبير الذي طرأ على مظهره مقارنة بالفترة التي كان لاعبا.

وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك حين قارنت بين توران وزميله الأسبق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ما زال لاعبا متألقا وفاز بكأس العالم 2022 في قطر، وأكمل قبل أيام انتقاله إلى إنتر ميامي وهما بنفس العمر (36 عاما).

في هذه الأثناء، نشر أحد المتابعين صورة لتوران وقارنه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يكبره بعامين وكتب عليها: "كيف هذا توران بعمر 36 وهذا رونالدو بعمر 38 عاما؟!".

But how come Arda Turan is 36 and Ronaldo is 38? I mean how? 🤔 pic.twitter.com/oD5bHpUpt7

— Sportsman of the year (@savageoflagos) July 18, 2023