ريال مدريد يحقق أرباحا للعام الرابع على التوالي

كشف نادي ريال مدريد المنافس بالدوري الإسباني لكرة القدم أنه أنهى العام المالي 2022-2023 بأرباح بلغت 11.8 مليون يورو (13.25 مليون دولار) أي أقل بنحو مليون يورو عن الموسم السابق على الرغم من ارتفاع الإيرادات.

وحافظ "الملكي" على تحقيق أرباح خلال السنوات المالية الأربع الماضية على الرغم من التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا، ومشروع تجديد ملعب سانتياغو برنابيو بقيمة 893 مليون يورو والمقرر الانتهاء منه نهاية 2023.

وقال النادي في بيان "الدخل التشغيلي للسنة المالية 2022-2023 بلغ 843 مليون يورو، بزيادة 121 مليونا (17%) مقارنة بالسنة المالية 2021-2022".

وأوضح أن عائدات الملعب ما زالت أقل بنسبة 13% مما كانت عليه العام المالي 2018-2019، لكن الإيرادات من الأعمال المتبقية تجاوزت بالفعل مستويات ما قبل الجائحة، وكان أبرزها ارتفاع عائدات التسويق بنسبة 12%.

قال ريال إن صافي الإيرادات بلغ 558 مليون يورو، بزيادة 12 مليونا عن العام المالي الماضي، بينما بلغ صافي الديون 46.7 مليونا حتى 30 يونيو/حزيران 2023 عند استثناء مشروع تجديد الملعب.

وكان صافي الديون العام المالي الماضي بلغ 263.1 مليون يورو.