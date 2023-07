ترك الساحرة المستديرة وانتقل للكرة الصفراء.. سيرل أول بريطاني يفوز ببطولة ويمبلدون للشباب منذ 1962

حصد الشاب البريطاني هنري سيرل ثمار قراره الذي ترك بموجبه كرة القدم والتركيز أكثر على مستقبله في رياضة التنس.

وبفوزه بلقب بطولة ويمبلدون للتنس عن فئة الشباب، دخل سيرل التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن تغلب في النهائي على الروسي ياروسلاف ديمين بمجموعتين من دون رد بواقع 6-4 و6-4 ليصبح أول لاعب بريطاني يحصد لقب فردي الشباب في ويمبلدون منذ 1962.

The first player from Great Britain to win the Boys’ Singles title at #Wimbledon since 1962!

Henry Searle, a 17-year-old from Wolverhampton who’s added his name to the history books 🙌🏆 pic.twitter.com/AqnFEjRNUC

— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023