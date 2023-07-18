بعد غرينود وميندي.. غيغز ثالث لاعب يبرئه القضاء البريطاني خلال أشهر

أسقط القضاء البريطاني التهم الموجهة ضد الويزلي راين غيغز نجم مانشستر يونايتد السابق، المتهم بالعنف ضد صديقته السابقة وشقيقتها، وفق ما أعلنته النيابة العامة اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يحاكم غيغز (49 عامًا) للمرة الثانية في 31 من الشهر الجاري بعد أن انتهت محاكمة استمرت شهرا العام الماضي من دون أن تصل هيئة المحلفين إلى حكم.

لكن الادعاء أعلن اليوم الثلاثاء خلال جلسة استماع أولية في محكمة مانشستر كراون (شمال إنجلترا) إسقاط التهم.

وأكد ممثل الادعاء بيتر رايت أن صديقة غيغز السابقة كيت غريفيل التي حضرت جلسات الاستماع العام الماضي "لم ترغب في الإدلاء" بشهادتها مرة أخرى.

وتابع "في هذه الحالة، لا نقدم رسميًا أي دليل على التهم الأولى والثانية والثالثة. هذا ليس قرارًا تم اتخاذه بسهولة".

وردت القاضية هيلاري مانلي "أنا أعلن رسميًا أحكام البراءة في ما يتعلق بهذه التهم".

وقال كريس داو محامي اللاعب إن "السيد غيغز يشعر بارتياح عميق لأن الإجراءات انتهت أخيرًا بعد قرابة 3 سنوات من الكفاح لتبرئة اسمه".

وتابع "لقد كان دائمًا بريئًا من هذه الاتهامات، وقد قيل الكثير والكثير من الأكاذيب عنه في المحكمة. لقد ثبت أنه غير مذنب من جميع التهم الموجهة إليه، ويرغب الآن في إعادة بناء حياته ومسيرته المهنية كرجل بريء".

واتُهم غيغز بالاعتداء على صديقته السابقة مما تسبب لها في ضرر جسدي في الأوّل من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وذلك عندما استدعيت الشرطة إلى منزله في مانشستر.

ووُجهت لغيغز -الذي خاض 923 مباراة قياسية مع مانشستر يونايتد وتوج بلقب الدوري الإنجليزي 13 مرة- تهمة الاعتداء، ونفى المتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين هذه المزاعم ودفع ببراءته.

وتخلى الجناح الدولي السابق عن منصبه مدربًا لمنتخب بلاده في يونيو/حزيران من العام الماضي، معللا قراره بأنه لا يريد أن يؤثر "الاهتمام المستمر بهذه القضية" على المنتخب وهو يستعد لكأس العالم في قطر.

وتسلم غيغز مهمة تدريب منتخب بلاده في يناير/كانون الثاني 2018، وأسهم في تأهله إلى كأس أوروبا التي أقيمت صيف 2021، لكن هذه القضية حرمته من قيادته في النهائيات القارية.

وبقيادة مساعده السابق روب بايج، تأهلت ويلز إلى مونديال قطر 2022 للمرة الثانية في تاريخها، بعد مشاركة أولى عام 1958 في السويد، وخرجت من دور المجموعات.

ويعد غيغز ثالث لاعب كرة قدم يبرئه القضاء البريطاني من تهم الاعتداء والاغتصاب بعد الشاب ميسون غرينود لاعب مانشستر يونايتد والفرنسي بنجامين ميندي اللاعب السابق لمانشستر سيتي.