أول مدربة لفريق محترفين للرجال في إنجلترا تترك منصبها بعد أسبوعين فقط

أصبحت هانا دينغلي أول مدربة تدرب فريق محترفين لكرة القدم للرجال في إنجلترا عندما قادت فورست غرين روفرز المنتمي لدوري الدرجة الرابعة في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن هذه الفترة ستنتهي هذا الأسبوع بعدما أعلن النادي تعيين ديفيد هورسمان بدلا منها.

وتولت دينغلي -التي تحمل رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي- المنصب بشكل مؤقت خلال الشهر الجاري بعد رحيل دنكان فيرغسون.

ويأتي المدرب الجديد هورسمان قادما من ساوثامبتون بعدما قاد فريق الرديف، لكن دينغلي ستبقى في منصبها عند خوض مباراتين وديتين ضد فريقي تحت 21 عاما في كوفنتري سيتي وإيفرتون هذا الأسبوع.

وقال ديل فينس مالك فورست غرين "أنا ممتن لهانا على تولي المسؤولية في النادي خلال عملية اختيار المدرب".

وأضاف "رغم أنها لم تحصل على المنصب هذه المرة، فإنها اكتسبت خبرة قيمة وقطعت خطوة مهمة في مشوارها العملي".

وعمل هورسمان أيضا في تدريب الفريق الأول لساوثامبتون أثناء تولي روبن سيليس المنصب، وقال فينس إن اختياره جاء من بين 100 متقدم للوظيفة.

وأضاف "نحن سعداء بانضمام ديفيد لنا كمدرب للفريق الأول حيث يحمل خبرة كبيرة وأسلوبا حديثا في التدريب يتناسب معنا".