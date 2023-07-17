مقتل بطل العالم للمبارزة في حرب روسيا بأوكرانيا

قتل لاعب المبارزة الأوكراني دينيس بوريكو المتوج ببطولة العالم خلال الحرب التي تشنها روسيا ضد بلاده.

وقال نادي اللاعب ليبرتي دنيبرو إن بوريكو (34 عاما) قُتل في الثالث من يوليو/تموز الجاري، ودفن بعد ذلك بـ10 أيام.

وفي تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر، كتب أنطوان جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني عن بطل العالم المتوفى والبطل الأوروبي للناشئين والحاصل كذلك على الأستاذية في اللعبة من الدرجة العالمية.

وكتب جيراشينكو "منذ الأيام الأولى للحرب الروسية الشاملة في فبراير/شباط من العام الماضي، ساعد دينيس الجيش الأوكراني والدفاع الإقليمي في دنيبرو، وفي مارس/آذار 2022 انضم طواعية إلى القوات المسلحة الأوكرانية".