ماذا تفعل يا تياغو؟.. ملايين المشاهدات لفيديو "كوبري" ميسي

كالنار في الهشيم، انتشر مقطع فيديو لتياغو -نجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي- خلال تقديم والده لاعبا جديدا في صفوف فريق إنتر ميامي الأميركي.

وحفل التقديم، الذي حضره عشرات آلاف الجماهير الأميركية، شهد كذلك حضور عائلة ميسي المكونة من زوجته وأولاده الثلاثة، تياغو وماتيو وسيرو.

وفي أثناء سير ميسي على أرضية الملعب -وهو يحيي الجماهير- مرر الابن البكر تياغو الكرة بين قدمي ميسي (كوبري) ليتفاعل مع اللقطة الجماهير في الملعب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، فإن 20 ألف مشجع احتشدوا -أمس الأحد- في المدرجات للاحتفال بتقديم ميسي لجمهور فريقه الجديد إنتر ميامي لبدء مرحلة جديدة من مسيرته.

وأجبرت الأمطار الاستوائية الغزيرة المنظمين على تأخير حفل تقديم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، واضطر المشجعون إلى البحث عن ملجأ يحميهم من الطقس العاصف أو الانتظار في سياراتهم.

وبدأ حفل تقديم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بعد نحو ساعتين من الموعد المقرر أصلا.

وتوجه ميسي -الذي وصل إلى ميامي الثلاثاء الماضي مع أسرته- إلى الجمهور بالقول "شكرا جزيلا لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب. أنا سعيد جدا لوجودي هنا في ميامي".

وتابع "أريد حقا أن أبدأ بالتمارين، المنافسة. لدي نفس الرغبة التنافسية التي تمتعت بها على الدوام، الرغبة في الفوز، مساعدة النادي على الاستمرار في النمو. أنا سعيد جدا، لأني اخترت المجيء للعب في هذه المدينة مع عائلتي، لاختياري هذا المشروع. لا يساورني أي شك في أننا سنستمتع بالأمر كثيرا، سنقضي وقتا ممتعا وستحصل أشياء جيدة جدا".

ووقع ميسي -السبت الماضي- عقدا مع إنتر ميامي حتى 2025 مع طموح لمواصلة بناء "هذا المشروع الجميل".