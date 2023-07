رابع أغلى حارس في العالم.. الكاميروني أونانا قاب قوسين من مانشستر يونايتد

بعد مفاوضات شاقة، توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مبدئي مع إنتر ميلان لضم حارسه الكاميروني أندريه أونانا ليكون بدلا من الإسباني الراحل ديفيد دي خيا الذي انتهى عقده الشهر الماضي.

ووفق الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، فإن الدولي الكاميروني السابق سيوقع للـ"شياطين الحمر" مقابل صفقة تصل إلى 50 مليون يورو وبعقد يمتد حتى صيف 2028 مع خيار تمديد العقد لعام إضافي.

وأونانا سيسافر الأسبوع المقبل إلى إنجلترا لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع على العقود والأوراق المطلوبة ويُقدَّم بوصفه حارس "المانيو" الأساسي.

ويعد أونانا الحارس الأول الذي طلب المدرب الهولندي إيريك تن هاغ للتعاقد معه لأنه جيد في اللعب بقدميه ودرّبه سابقا مع أياكس أمستردام.

وكان "النيراتزوري" أعلن في يوليو/تموز 2022، رسميا ضم أونانا بعقد يمتد حتى 2027 وبصفقة انتقال حر بعد رحيله عن أياكس.

وفي حال تمت الصفقة سيصبح أونانا رابع أغلى حارس في العالم، بعد:

