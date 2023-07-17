ديفيز يتصدر قائمة أسرع 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) عن قائمة أسرع اللاعبين في آخر نسخة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، وخلت من لاعبي مانشستر سيتي وإنتر ميلان، طرفي نهائي البطولة.

ونشر حساب دوري أبطال أوروبا على تويتر، يوم الجمعة الماضي، عن قائمة اللاعبين العشرة الأسرع في بطولة الموسم الماضي، التي توّج بها نادي مانشستر سيتي لأول مرة في تاريخه.

وتصدر ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ القائمة بسرعة بلغت 37.1 كيلومترا في الساعة، يليه ميخايلو مودريك لاعب تشلسي بـ36.6 كيلومترا في الساعة، وتساوى معه عثمان ديمبلي لاعب برشلونة بالسرعة ذاتها.

وجاء رابعًا في القائمة رفائيل لياو ، نجم ميلان، بـ36.5 كيلومترا في الساعة، ثم جابرييل فيرون (لاعب بورتو) بسرعة 36.4 كيلومترا في الساعة، وخلفهما في المركز السادس فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد بـ36.3 كيلومترا في الساعة.

وظهر في بقية القائمة، نونو تافاريز من مارسيليا، وكريم أديمي من بروسيا دورتموند، ثم موسى ديباي من باير ليفركوزن، وحلّ عاشرًا دومينيك سوبوسلاي لاعب لايبزيغ سابقًا وليفربول حاليًا.

وغاب عن القائمة نجوم بارزون من كبار الأندية الأوروبية يتميزون بالسرعة، مثل كيليان مبابي، من باريس سان جيرمان، ومحمد صلاح من ليفربول، ونجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى كايل ووكر من مانشستر سيتي، وغيرهم من اللاعبين.