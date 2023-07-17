رياضة

بسبب سيلفي.. تصادم أكثر من 20 متسابقا في حادث "متكرر" بسباق فرنسا للدراجات

Docotrs check on Belgium's Nathan van Hooydonck who crashed during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race over 179 kilometers (111 miles) with start in Les Gets Les Portes du Soleil and finish in Saint-Gervais Mont-Blanc, France, Sunday, July 16, 2023. (AP Photo/Daniel Cole)
الطاقم الطبي يتفقد أحد المتسابقين في حادث تصادم بسباق فرنسا للدراجات (أسوشيتد برس)
17/7/2023

طلبت الفرق المشاركة في سباق فرنسا للدراجات من المشجعين توخي الحذر، بعدما تسبب أحد الحضور في حادث تصادم خلال المرحلة 15 عقب محاولته الحصول على صورة ذاتية (سيلفي) أمس الأحد.

وتعرض 3 من فريق يوناس فينغارد (حامل اللقب) لحادث، حين اصطدم سيب كوس بذراع المتفرج الذي أراد التقاط صورة، مما أدى إلى فقدان كوس توازنه ليسقط معه أرضا كل من نيثن فان هويدونك وديلان فان بارله، بالإضافة لنحو 20 متسابقا.

وقال كوس متسابق فريق جامبو-فيسما "كان هناك متفرج يعترض الطريق… وكانت الطريق ضيقة. كنا نحاول تقليل السرعة لنتمكن من الخروج من الازدحام".

وأضاف "لسوء الحظ، كان هناك شخص ما يريد التقاط صورة سيلفي، لكنني لم أره حقا".

وطلب فريق كوفيديس من الجماهير الحذر، وقال -في بيان- "لا تحتاج للهاتف المحمول لصنع ذكريات".

وكان إيجان بيرنال، بطل سباق فرنسا عام 2019، ضمن المتسابقين الذين سقطوا أرضا في الحادث وطلب فريقه إنيوس من المشجعين "إعطاء مساحة للمتسابقين للتنافس في السباق".

وعام 2021، تعرضت متفرجة لغرامة 1200 يورو (1347 دولارا) بعد تسببها في حادث حين رفعت لافتة تجاه كاميرات النقل التلفزيوني، بينما كان يوجد متسابقون أمامها.

وطالب المدعون سجن المتفرجة 4 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد اتهامها بالتسبب في إصابة أشخاص وتعريض حياة آخرين للخطر.

ويحصل المتسابقون على راحة اليوم الاثنين قبل بداية المرحلة 16 غدا الثلاثاء بمسافة 22.4 كيلومترا.

ويتقدم فينغارد على تادي بوجاتشر (البطل) مرتين بفارق 10 ثوان في صدارة الترتيب العام، بينما يدخل السباق أسبوعه الأخير.

المصدر : رويترز