بسبب سيلفي.. تصادم أكثر من 20 متسابقا في حادث "متكرر" بسباق فرنسا للدراجات

طلبت الفرق المشاركة في سباق فرنسا للدراجات من المشجعين توخي الحذر، بعدما تسبب أحد الحضور في حادث تصادم خلال المرحلة 15 عقب محاولته الحصول على صورة ذاتية (سيلفي) أمس الأحد.

وتعرض 3 من فريق يوناس فينغارد (حامل اللقب) لحادث، حين اصطدم سيب كوس بذراع المتفرج الذي أراد التقاط صورة، مما أدى إلى فقدان كوس توازنه ليسقط معه أرضا كل من نيثن فان هويدونك وديلان فان بارله، بالإضافة لنحو 20 متسابقا.

وقال كوس متسابق فريق جامبو-فيسما "كان هناك متفرج يعترض الطريق… وكانت الطريق ضيقة. كنا نحاول تقليل السرعة لنتمكن من الخروج من الازدحام".

وأضاف "لسوء الحظ، كان هناك شخص ما يريد التقاط صورة سيلفي، لكنني لم أره حقا".

وطلب فريق كوفيديس من الجماهير الحذر، وقال -في بيان- "لا تحتاج للهاتف المحمول لصنع ذكريات".

وكان إيجان بيرنال، بطل سباق فرنسا عام 2019، ضمن المتسابقين الذين سقطوا أرضا في الحادث وطلب فريقه إنيوس من المشجعين "إعطاء مساحة للمتسابقين للتنافس في السباق".

وعام 2021، تعرضت متفرجة لغرامة 1200 يورو (1347 دولارا) بعد تسببها في حادث حين رفعت لافتة تجاه كاميرات النقل التلفزيوني، بينما كان يوجد متسابقون أمامها.

وطالب المدعون سجن المتفرجة 4 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد اتهامها بالتسبب في إصابة أشخاص وتعريض حياة آخرين للخطر.

ويحصل المتسابقون على راحة اليوم الاثنين قبل بداية المرحلة 16 غدا الثلاثاء بمسافة 22.4 كيلومترا.

ويتقدم فينغارد على تادي بوجاتشر (البطل) مرتين بفارق 10 ثوان في صدارة الترتيب العام، بينما يدخل السباق أسبوعه الأخير.