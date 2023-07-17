فازت المكسيك 1-صفر على بنما لتعزز رقمها القياسي وتحصد لقب الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (كونكاكاف) في لوس أنجلوس للمرة التاسعة أمس الأحد.

ومرر إدسون ألفاريز الكرة إلى البديل سانتياغو خيمنيز في منتصف الملعب، وانطلق اللاعب الشاب بين اثنين من المدافعين وسدد الكرة بقدمه اليسرى داخل الشباك في الدقيقة 88.

وقال خيمنيز المولود في الأرجنتين "هذا شيء لا يوصف".

⚽️ 🏆 😍 ¡Así fue el gol de Santiago Giménez que le dio la #CopaOro a 🇲🇽 @miseleccionmx al minuto 88! 👀 📸 pic.twitter.com/vABMv2n0EP — Gold Cup (@GoldCup) July 17, 2023

وأضاف "الشيء الوحيد الذي أشعر به هو الحب والولع نحو الداعمين لنا باستمرار، ربي وعائلتي والجماهير التي بلغ عددها 75 ألف مشجع. يجب أن نمنحهم الكأس".

ويأتي اللقب في توقيت مهم للمكسيك بعد النتائج والعروض المحبطة في كأس العالم العام الماضي، وكذلك دوري الأمم الشهر الماضي، حيث فشل الفريق في عبور دور المجموعات.

وحرمت المكسيك منافستها بنما -التي أطاحت بالمنتخب الأميركي من الدور قبل النهائي- من حصد الكأس الذهبية لأول مرة. وفازت أميركا باللقب 7 مرات مقابل لقب وحيد لكندا.

Guantes de ORO 🧤 pic.twitter.com/DoS20QYjJy — Gold Cup (@GoldCup) July 17, 2023

وبدا أن المكسيك قد تقدمت بهدف في الدقيقة 33 لكن الحكم ألغى هدف هنري مارتن بسبب التسلل عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وصنعت المكسيك فرصة أخرى خطيرة لكن أورلاندو موسكيرا حارس بنما أنقذ المحاولة.

وحصل هارولد كامينغز لاعب بنما على الإنذار الثاني في الدقيقة 63، لكن الحكم تراجع عن قراره بعدما تأكد أنه لم يرتكب خطأ.

¡FELICIDADES AL CAMPEÓN DE LA COPA ORO 2023! 🎉 🔥 🇲🇽 @miseleccionmx 👏 pic.twitter.com/1VaAuJNbON — Gold Cup (@GoldCup) July 17, 2023

وجاءت أخطر فرصة لبنما في الدقيقة 87 لكن تسديدة إدغار بارسيناس مرت بجوار المرمى.

وشارك خيمنيز بديلا قبل دقائق من تسجيل هدف الانتصار الثمين.

وكانت قطر شاركت في المسابقة القارية ببطاقة دعوة، وفازت بشكل مفاجئ 1-صفر على المكسيك في دور المجموعات، قبل أن تودع المسابقة من دور الثمانية بعد الخسارة برباعية أمام بنما.