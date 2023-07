رغم الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، فإن 20 ألف مشجع احتشدوا -أمس الأحد- في المدرجات للاحتفال بتقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لجمهور فريقه الجديد إنتر ميامي لبدء مرحلة جديدة من مسيرته، وهو ما اعتبره مفوض الدوري الأميركي "شهادة" في مواجهة الثورة السعودية في سوق الانتقالات والتعاقدات الضخمة التي أجرتها أنديتها.

وأجبرت الأمطار الاستوائية الغزيرة المنظمين على تأخير حفل تقديم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، واضطر المشجعون إلى البحث عن ملجأ يحميهم من الطقس العاصف أو الانتظار في سياراتهم.

وبدأ حفل تقديم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بعد نحو ساعتين من الموعد المقرر أصلا.

وافتتح الحفل نجم إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية النادي، قائلا إن وصول ميسي "حلم أصبح حقيقة".

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق الذي كان انتقاله إلى لوس أنجلوس غالاكسي عام 2007 من أبرز الصفقات في تاريخ الدوري الأميركي، متوجها إلى بطل مونديال قطر 2022 "ليو، نحن فخورون جدا بأنك اخترت نادينا للمرحلة التالية في مسيرتك".

وأضاف بالإسبانية "مرحبا بك في عائلتنا، يا ليو" وسط هتافات الجمهور.

وبدوره، قال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس -الكوبي الأصل- إن "الليلة هدية واحتفال للمدينة التي فتحت ذراعيها لعائلتي. الليلة نفعل هذا الأمر تحت المطر… هذه مياه مقدسة! هذه هي لحظتنا! لحظتنا لتغيير مشهد كرة القدم في هذا البلد".

وقام ماس بعدها بتقديم ميسي على أنه "رقمكم الـ10 الجديد، الرقم 10 لأميركا".

وتوجه ميسي -الذي وصل إلى ميامي الثلاثاء الماضي مع أسرته- إلى الجمهور بالقول "شكرا جزيلا لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب. أنا سعيد جدا لوجودي هنا في ميامي".

وتابع "أريد حقا أن أبدأ بالتمارين، المنافسة. لدي نفس الرغبة التنافسية التي تمتعت بها على الدوام، الرغبة في الفوز، مساعدة النادي على الاستمرار في النمو. أنا سعيد جدا، لأني اخترت المجيء للعب في هذه المدينة مع عائلتي، لاختياري هذا المشروع. لا يساورني أي شك في أننا سنستمتع بالأمر كثيرا، سنقضي وقتا ممتعا وستحصل أشياء جيدة جدا".

ووقع ميسي السبت عقدا مع إنتر ميامي حتى 2025 مع طموح مواصلة بناء "هذا المشروع الجميل"، وفق ما قال.

وسيكون ميسي -الذي قدرت صفقة انتقاله بـ60 مليون دولار سنويا- أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نادي نيويورك كوزموس عام 1975.

ومن المتوقع أن يسهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة "آبل تي في" (Apple TV). كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

والتحق به زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، في حين سيتولى الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب المنتخب الوطني والنادي الكاتالوني السابق، الإشراف على الفريق.

