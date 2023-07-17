رغم الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، فإن 20 ألف مشجع احتشدوا -أمس الأحد- في المدرجات للاحتفال بتقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لجمهور فريقه الجديد إنتر ميامي لبدء مرحلة جديدة من مسيرته، وهو ما اعتبره مفوض الدوري الأميركي "شهادة" في مواجهة الثورة السعودية في سوق الانتقالات والتعاقدات الضخمة التي أجرتها أنديتها.

وأجبرت الأمطار الاستوائية الغزيرة المنظمين على تأخير حفل تقديم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، واضطر المشجعون إلى البحث عن ملجأ يحميهم من الطقس العاصف أو الانتظار في سياراتهم.

وبدأ حفل تقديم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بعد نحو ساعتين من الموعد المقرر أصلا.

وافتتح الحفل نجم إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية النادي، قائلا إن وصول ميسي "حلم أصبح حقيقة".

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق الذي كان انتقاله إلى لوس أنجلوس غالاكسي عام 2007 من أبرز الصفقات في تاريخ الدوري الأميركي، متوجها إلى بطل مونديال قطر 2022 "ليو، نحن فخورون جدا بأنك اخترت نادينا للمرحلة التالية في مسيرتك".

وأضاف بالإسبانية "مرحبا بك في عائلتنا، يا ليو" وسط هتافات الجمهور.

✨ Libertad para soñar ✨ pic.twitter.com/76PSDLcoK0 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 16, 2023

"هذه هي لحظتنا"

وبدوره، قال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس -الكوبي الأصل- إن "الليلة هدية واحتفال للمدينة التي فتحت ذراعيها لعائلتي. الليلة نفعل هذا الأمر تحت المطر… هذه مياه مقدسة! هذه هي لحظتنا! لحظتنا لتغيير مشهد كرة القدم في هذا البلد".

وقام ماس بعدها بتقديم ميسي على أنه "رقمكم الـ10 الجديد، الرقم 10 لأميركا".

وتوجه ميسي -الذي وصل إلى ميامي الثلاثاء الماضي مع أسرته- إلى الجمهور بالقول "شكرا جزيلا لجميع الناس لدعمهم لي ومنحي هذا الحب. أنا سعيد جدا لوجودي هنا في ميامي".

وتابع "أريد حقا أن أبدأ بالتمارين، المنافسة. لدي نفس الرغبة التنافسية التي تمتعت بها على الدوام، الرغبة في الفوز، مساعدة النادي على الاستمرار في النمو. أنا سعيد جدا، لأني اخترت المجيء للعب في هذه المدينة مع عائلتي، لاختياري هذا المشروع. لا يساورني أي شك في أننا سنستمتع بالأمر كثيرا، سنقضي وقتا ممتعا وستحصل أشياء جيدة جدا".

ووقع ميسي السبت عقدا مع إنتر ميامي حتى 2025 مع طموح مواصلة بناء "هذا المشروع الجميل"، وفق ما قال.

وسيكون ميسي -الذي قدرت صفقة انتقاله بـ60 مليون دولار سنويا- أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نادي نيويورك كوزموس عام 1975.

ومن المتوقع أن يسهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة "آبل تي في" (Apple TV). كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

والتحق به زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، في حين سيتولى الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب المنتخب الوطني والنادي الكاتالوني السابق، الإشراف على الفريق.

"I'm very happy to be part of Inter Miami." – Sergio Busquets pic.twitter.com/Uqmpfqw0U6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

الإنفاق السعودي لن يعوق خطط دوري "إم إل إس"

ورأى مفوض رابطة الدوري الأميركي دون غاربر أن قرار ميسي الانضمام إلى إنتر ميامي "رسالة" إلى السعوديين الذين ينفقون أموالا طائلة لضم نجوم كبار إلى دوري البلاد، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي التحق الموسم الماضي بنادي النصر قبل أن يلحق به هذا الصيف زميله السابق في ريال مدريد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

الـبـنـز ليس مُجرد هدّاف، بل منظومة هجومية مُتكاملة ⚽️☝️#النمور_في_الطائف pic.twitter.com/pr2P3F2EWd — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 14, 2023

واعتبر غاربر أن الإنفاق السعودي الكبير لن يعوق خطط دوري "إم إل إس" (MLS) بأن يستقطب اهتماما عالميا كبيرا بعد وصول ميسي.

وقال إنه غير قلق بشأن المنافسة السعودية في ضم النجوم المخضرمين الذين كانوا هدفا محتملا لدوري "إم إل إس"، مضيفا "لقد رأيت ذلك يحدث مع الصين (التي استقطبت لفترة العديد من النجوم)، ولم أكن قلقا بشأن ذلك ولن أقلق أيضا حيال ما يحدث في السعودية، بل على العكس".

وتابع "واقع أن نتمكن من نشر قوة وتأثير كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، يمنحنا جميعا فرصة في الأسواق الناشئة. الأمر لا يتعلق فقط بأوروبا (حيث يلعب أبرز النجوم)، أليس كذلك؟ الأمر يتعلق أيضا بهنا (الدوري الأميركي). لذلك أنا لا أشعر بأي تهديد (من الدوري السعودي)… إنه مجرد شيء إضافي في هذا العمل المعقد حقا الذي نحن فيه، وسنتمكن من التعامل معه، وأعتقد أننا سنكون على ما يرام".

ومع وصول الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، يأمل الدوري الأميركي جنبا إلى جنب شريكه "آبل تي في" أن يحقق إيرادات عن طريق بيع الاشتراكات في الدوري على مستوى العالم.

وقال غاربر إن الدوري، الذي تبث مبارياته باللغة الإسبانية وبعضها بالفرنسية إضافة إلى الإنجليزية بطبيعة الحال، يدرس إدخال لغات أخرى لتوسيع جاذبية البث.

ورأى أن "لدى (إم إل إس) فرصة للاستمرار في أن يكون لاعبا أكبر وأوسع نطاقا وأكثر قيمة على المسرح العالمي لكرة القدم… الدوري له أهمية، يضم 30 فريقا وتقدر قيمته بـ15 مليار دولار. عندما استلمت وظيفتي كانت قيمته 250 مليون دولار".

وتابع "لقد سمعتمونا نقول إننا نريد أن يكون (إم إل إس) دوريا مفضلا للاعبين، للجماهير، للشركاء، وفي النهاية للمستثمرين".

وختم "عندما يقرر أفضل لاعب في التاريخ أن يختار الدوري الأميركي لكرة القدم، فأعتقد أن ذلك شهادة حقيقية على المكانة التي وصل إليها (إم إل إس) وأين وجهته في الأعوام المقبلة".