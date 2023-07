على مشارف سن 36، يمكن لليونيل ميسي أن يضع حدا لمشواره راضيا بأن مسيرته المجيدة قد اكتملت، بعدما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر العام الماضي.

فقد ضمن أسطورة برشلونة إرثه كأفضل من مرّ في جيله، وربما يجلس الآن على منصة الأساطير التاريخيين إلى جانب الراحلين مواطنه دييغو أرماندو مارادونا والبرازيلي بيليه.

لكن يبدو أنه ليس مستعداً لترك اللعبة بعد، عقب انتهاء تجربة دامت عامين في سان جيرمان الفرنسي. انعكس ذلك معضلة لميسي في عملية بحثه عن وجهته التالية.

وكل الأندية تبقى مستعدة وبكل سرور لضمّ الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، حتى بنسخة متقدمة في السنّ.

ولكن التعاقد مع ميسي -الذي بلغ راتبه السنوي في باريس 30 مليون يورو (32 مليون دولار) بعد الضرائب- يبقى باهظاً رغم ذلك، مما ترك للاعب نفسه عدداً محدوداً من الأندية القادرة على ضمّه.

ولذا، فإن عودته الرومانسية إلى نادي الطفولة نيولز أولد بويز في مسقط رأسه بروزاريو، قد تأجلت.

وأراد برشلونة استعادة ميسي، وكادت الخطوة تكون قصة عشق أيضاً. وفي مرحلة ما، بدا الانتقال إلى الشرق الأوسط أمراً لا مفرّ منه، لكن جاذبية الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) أثبتت أنها لا تقاوم.

بالانتقال إلى الولايات المتحدة، ماثل ميسي ما فعله بيليه منتصف الثلاثينيات من عمره، على غرار الهولندي يوهان كرويف.

لكن الأسطورة سيلعب مع فريق مثقل بالهزائم، وآخرها هزيمته الثقيلة بالدوري الأميركي صفر-3 أمام سان لويس سيتي بعد 7 ساعات فقط من الإعلان الرسمي عن انضمام ميسي إلى الفريق، مساء أمس السبت.

وبهذه الخسارة يبقى إنتر ميامي متذيلا الترتيب في المجموعة الشرقية بالمركز 15، إذ لم يحقق أي فوز في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري الأميركي.

Tim Parker scores on an assist from Aziel Jackson, doubling @stlCITYsc 's lead. 😤 pic.twitter.com/6aowy9ijRk

كان الإنجليزي ديفيد بيكهام آخر اللاعبين الكبار الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة باعتباره أيقونة عالمية فعلية، عندما انضمّ عام 2007 في سن 32 إلى لوس أنجلوس غالاكسي.

في ذلك الوقت، كان ميسّي يبرز على الساحة العالمية، بعدما شارك للمرة الأولى مع برشلونة وهو في عمر 17 عام 2004.

Messi at his 20s was a whole different gravy. pic.twitter.com/lqDH1ac2fn

— DAM 🕊️ (@Futbol_DAM) July 16, 2023