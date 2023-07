لماذا تتعرض لاعبات كرة القدم لإصابات قطع الرباط الصليبي أكثر من اللاعبين الذكور؟

تهدد الإصابة "المتكررة" بقطع الرباط الصليبي لاعبات كرة القدم أكثر من نظرائهن الرجال، وفق تقرير إسباني سلّط الضوء على هذه "الظاهرة" التي تكررت مع العديد من نجمات اللعبة قبل انطلاق كأس العالم.

وذكرت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية في تقرير لها أنه أصبح واضحا أن لاعبات كرة القدم يعانين من إصابات قطع الرباط الصليبي للركبة بشكل متكرر أكثر من اللاعبين الذكور، مشيرة إلى أن أفضل 16 لاعبة في كرة القدم النسائية حول العالم تعرضن لهذه الإصابة في الفترة ما بين يونيو/ حزيران 2022 حتى أبريل/ نيسان 2023.

ومن بين هؤلاء اللاعبات اللواتي تعرضن لهذه الإصابة القاسية أليكسيا بوتياس نجمة برشلونة الحاصلة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم في آخر نسختين، وكذلك الهولندية فيفيان مديما لاعبة أرسنال وزميلتها في الفريق الإنجليزية بيث ميد.

كما عانت الأميركية ميغان رابينو التي تُصنف على أنها أسطورة كرة القدم النسائية في بلادها خلال مسيرتها من 3 إصابات بالرباط الصليبي، الذي أصاب أيضا أكثر من ربع قوام الفريق الأميركي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية غياب 5 لاعبات عن منافسات كأس العالم للسيدات المقرر إقامتها في نيوزيلندا وأستراليا في الفترة ما بين 20 يوليو/ تموز حتى 20 أغسطس/ 2023 بسبب إصابتهن بالرباط الصليبي.

وعن سبب تعرض النساء لهذه الإصابة أكثر من الرجال تمحور الأمر في الأساس حول الاختلافات في الطبيعة الجسدية للجنسين.

