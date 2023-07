أكد نجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور دعمه الكامل للنجم الفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي السابق، بعد تبرئته من تهم الاغتصاب ومحاولات الاغتصاب التي وجهت إليه منذ نحو 3 سنوات.

وقضت محكمة بريطانية -أول أمس الجمعة- ببراءة ميندي من تهم وجهت ضده، وكان مانشستر سيتي قد أوقفه عن اللعب في أغسطس/أب 2021 بعد ظهور هذه الاتهامات، ولم يجدد له الفريق الإنجليزي بعد انتهاء عقده في يونيو/حزيران الماضي.

وقال فينيسيوس مخاطبا ميندي في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم "أنا آسف لكل ما مررت به. لقد خسرت عامين من حياتك المهنية، لكن هذا أقل ما ستواجهه في هذا الموقف بأكمله. وماذا عن الضرر النفسي؟ أنا متأكد من أن حياتك لن تعود كما كانت مرة أخرى. ثقافة تدمير السمعة حصدت ضحية أخرى".

وأضاف نجم ريال الإسباني "إلى متى سنُتّهم ويُحكم علينا دون أن يكون لنا الحق في الدفاع؟ يتم إنشاء الأخبار الكاذبة ونشرها دون التأكد من أي حقائق (وهو أمر شعرت به شخصيًا كثيرًا في هذه الإجازة) ثم يزداد الوضع سوءًا".

I'm sorry for everything you’ve been through, Benjamin Mendy.

You lost two years of your career, but that's the least of this whole situation… What about the psychological damage? Surely your life will never be the same. The culture of destroying reputations has made yet… pic.twitter.com/8ZtWeZ4C10

— Vini Jr. (@vinijr) July 16, 2023