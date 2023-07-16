شاهد- ميسي يتجاوز الإشارة الحمراء وينجو من حادث سير في كاليفورنيا

نجا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من حادث اصطدام بمركبة أخرى أثناء مرور سيارة كان يستقلها في منطقة فورت لودرديل بولاية كاليفورنيا، قبل ساعات من إعلان نادي إنتر ميامي رسميا التعاقد مع اللاعب.

ونشرت قناة "تي واي سبورتس" (Tyc Sports) الأرجنتينية مقطع فيديو راج على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اللقطة التي حدثت في وجود دورية لشرطة المرور الأميركية.

ووفق صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، فقد بدأت الحادثة بمغادرة ميسي من منشآت نادي إنتر ميامي عبر سيارة دفع رباعي بيضاء باهظة الثمن وكاد يصطدم بمركبة أخرى.

Messi taking a red light like a true Florida man pic.twitter.com/g8Xc4MAh7P — Inter Miami CF Burner (@miamifutbolmls) July 14, 2023

وأضافت أن من الواضح أن ما جرى ليس بسبب خطأ من ميسي، لأن أحد المعجبين شتّته أثناء اقترابه من أحد المفترقات.

ويوضح مقطع الفيديو أن ميسي قطع الإشارة رغم وجود الضوء الأحمر، لكن في الواقع كان في مرافقته شرطة المرور بصافرة إنذار، وهو ما يعطيه الحق في تجاوز الإشارة حيث كاد يصطدم بسيارة أخرى.

وذهبت "ماركا" إلى ما هو أبعد من ذلك حين أكدت أنه كان يتوجب على السائق القادم من الجهة الأخرى الانتباه إلى الأمر، مشيرة إلى أن الأهم هو عدم إصابة أحد بأذى، فقد نجح ميسي والسائق الآخر في السيطرة على مركبتيهما قبل حدوث أي شيء.

ووفق قوانين المرور في الولايات المتحدة، فإن من يقطع الإشارة الضوئية حمراء اللون تفرض عليه غرامة تتراوح ما بين 150 إلى 300 دولار، وفق حالة الطريق.

وبالإضافة إلى ذلك تُضاف إلى رصيده 3 نقاط بحيث إذا وصل رصيد أي سائق إلى 12 نقطة يتم سحب رخصته.

إنتر ميامي يعلن صفقة ميسي

وكان نادي إنتر ميامي الأميركي أعلن عن توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميا عقدا مع الفريق حتى 2025.

وقال ميسي "إنني متحمس جدا لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعا سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معا من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد".

ووصل ابن الـ36 عاما إلى فلوريدا لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدرة قيمتها بنحو 60 مليون يورو سنويا.

وكشف الملياردير الكوبي الأميركي خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي في مقابلة سابقة مع صحيفة "إلباييس" (El País) الإسبانية، "سيكون راتب ميسي بين 50 إلى 60 مليون يورو في السنة الواحدة".

وأضاف ماس "ينص الاتفاق على حصول ميسي بعد الاعتزال على حصة في ملكية النادي، كما سيحصل على أموال إضافية من عوائد البث التلفزيوني المملوكة لمنصة "آبل تي في" (APPLE TV)، ونصيب من مبيعات قمصان أديداس".

وسيُقدَّم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي للجماهير خلال حفل رسمي في معقل الفريق اليوم الأحد.