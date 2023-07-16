قالت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت، إن الحكم مايك دين سيترك عمله كحكم فيديو مساعد في الدوري الممتاز ويرحل عن رابطة حكام إنجلترا.

وبدأ دين مسيرته في إدارة مباريات الدوري الممتاز عام 2000 وأدار أكثر من 550 مباراة في المسابقة، قبل أن يصبح حكما مساعدا لتقنية الفيديو بدوام كامل العام الماضي.

ولفت الحكم البالغ عمره 55 عاما الانتباه بأسلوبه المميز في إدارة المباريات، حيث كان يشهر البطاقات بطريقة مميزة ويترك الكرة تمر بين ساقيه أثناء المباريات (رغم أن ذلك غير مفضل بالنسبة للحكام الذين يجب أن يبتعدوا عن مسار الكرة).

وقالت رابطة الحكام المحترفين في بيان "تود رابطة الحكام المحترفين أن تسجل اعترافها بإنجازات مايك بالإضافة إلى مساهمته الهائلة في التحكيم واللعبة ككل".

وأضافت "نشكره على تفانيه في خدمة الرابطة على مدى فترة طويلة ونتمنى له كل النجاح في المستقبل".

وتسمح لوائح الحكام في الاتحاد الإنجليزي للعبة ببقاء الحكام في الملاعب حتى بعد بلوغ سن التقاعد الدولي المقدر حاليا بنحو 48 عاما، وذلك للاستفادة من خبراتهم الكبيرة التي اكتسبوها في الملاعب.

ولكن يجب على الحكم أن يجتاز الكشف الطبي بنجاح، وكذلك الاختبارات البدنية التي تختلف بين الحكام المحليين عن الدوليين، إذ إن اختبارات حكام القوائم الدولية يجب أن تتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حين يمكن للاتحادات المحلية الاكتفاء بالاختبارات غير الدولية الأقل صعوبة.

وهذا قد يفسر سر ظاهرة الوزن الزائد التي يعاني منها بعض حكام البريميرليغ، إذ يبدو أن الاتحاد الإنجليزي لا يهمه الوزن والشكل المثاليين بقدر ما يهمه اجتياز الاختبارات والأداء الفني في المباريات.