من كان سيفوز بالكرات الذهبية لو لم ينلها ميسي أو رونالدو؟

12 كرة ذهبية فاز بها النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي والبرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بواقع 7 كرات لقائد منتخب الأرجنتين و5 لقائد منتخب البرتغال.

ونشرت مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية الشهيرة التي تقدّم الكرة الذهبية منذ عام 1956، قائمة بمن كان سيفوز بالجائزة المرموقة خلال السنوات التي ظفر بها "البولغا" و"صاروخ ماديرا".

وأسماء من كانوا سيفوزون بالكرة الذهبية بحسب المجلة الفرنسية، هم: