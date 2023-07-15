شاهد- أول لاعبة غير مصنفة تحرز بطولة ويمبلدون.. فوندروسوفا تهزم التونسية أنْس جابر في النهائي

حرمت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا النجمة التونسية أُنس جابر -المصنفة سادسة على العالم- من تحقيق إنجاز تاريخي، وتغلبت عليها 6-4 و6-4 اليوم السبت في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

وأصبحت فوندروسوفا أول لاعبة غير مصنفة تحرز لقب فردي السيدات في ويمبلدون في عصر الاحتراف.

وتُعدّ الهزيمة في مباراة اليوم ضربة موجعة لأنس التي كانت تأمل في تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

وخاضت أنس جابر اليوم ثالث نهائي لها في بطولات "غراند سلام"، حيث وصلت إلى نهائي ويمبلدون العام الماضي لكنها خسرت أمام الكازاخية إيلينا رايباكينا، كما تأهلت إلى نهائي أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) بعدها بنحو شهرين وخسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك.

وسيطر التوتر على أداء أُنس تحت سقف الملعب الرئيسي، فيما حافظت فوندروسوفا التي غابت عن منافسات العام الماضي بسبب جراحة في المعصم، على هدوئها لتحسم تتويجها.

أما فوندروسوفا المصنفة 42 على العالم، فقد توّجت اليوم بأول لقب لها في غراند سلام عبر ثاني نهائي لها في البطولات الكبرى، حيث خسرت أمام الأسترالية أشليه بارتي في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) عام 2019.

وتأخرت فوندروسوفا (24 عاما) بنتيجة 2-4 في المجموعة الأولى لكنها قلبت الموازين لصالحها لتحسم المجموعة بالفوز 6-4.

وفي المجموعة الثانية، تأخرت فوندروسوفا أيضا 1-3 لكنها فرضت تفوقها لتفوز بها بالنتيجة نفسها 6-4 وتنتزع اللقب بعد مباراة استمرت ساعة واحدة و20 دقيقة.

وخرجت فوندروسوفا من الدور الأول في كل من مشاركاتها الثلاث الأولى ببطولة ويمبلدون ثم خرجت من الدور الثاني في مشاركتها الرابعة قبل عامين.