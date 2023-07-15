رونالدو تصدر القائمة ودخل موسوعة غينيس.. أعلى 10 رياضيين أجرا في العالم خلال 2023

تصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم عن العام الحالي 2023.

وبحسب مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، فإن كريستيانو رونالدو حصل على 136 مليون دولار.

وأوضحت المجلة أن هذه الأجور حصل عليها "الدون" في الفترة ما بين الأول من مايو/أيار 2022 حتى اليوم نفسه من العام الجاري.

وتفوق كريستيانو على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل مؤخرا لفريق إنتر ميامي الأميركي، والذي حصل بدوره على 130 مليون دولار عن الفترة نفسها خلال وجوده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في حين حل الفرنسي كيليان مبابي لاعب سان جيرمان أيضا في المركز الثالث بأجر وصل إلى 120 مليونا.

وشملت أجور الرياضيين ما تقاضوه خلال الفترة المذكورة من رواتب ومكافآت نظير ما قدموه في ميدان اللعب، بالإضافة إلى أرباحهم من اتفاقيات الرعاية والإعلانات وحقوق الصورة وإيرادات الترخيص.

واللافت أن القائمة تضم 3 فقط من لاعبي كرة القدم وجميعهم يحتلون المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى 3 من لاعبي كرة السلة، ولاعبي غولف، وملاكم ولاعب تنس.

فيما يلي قائمة بأسماء أعلى 10 رياضيين أجرا في العالم خلال عام 2023

البرتغالي كريستيانو رونالدو: 136 مليون دولار الأرجنتيني ليونيل ميسي: 130 مليون دولار الفرنسي كيليان مبابي: 120 مليون دولار لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس: 119.5 مليون دولار الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز: 110 ملايين دولار لاعب الغولف الأميركي داستن جونسون: 107 ملايين دولار لاعب الغولف الأميركي فيل ميكلسون: 106 ملايين دولار لاعب كرة السلة الأميركي ستيفن كاري: 100 مليون دولار لاعب التنس السويسري روجر فيدرر: 95 مليون دولار لاعب كرة السلة الأميركي كيفن دورانت: 89 مليون دولار

رونالدو يدخل موسوعة غينيس مجددا

في هذه الأثناء دخل اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرة أخرى بفضل الأجر الكبير الذي حصل عليه في عام 2023.

It's another record for Cristiano Ronaldo, as he becomes the world's highest paid athlete️⚽️https://t.co/vOZQDEB7MN — Guinness World Records (@GWR) July 14, 2023

وأكدت الموسوعة العالمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن كريستيانو تصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 2017.

وكان كريستيانو قد دخل موسوعة غينيس يوم 20 يونيو/ حزيران 2023 بعدما خاض مباراته الدولية رقم 200 بقميص منتخب البرتغال، باعتباره أول لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم.

يومها سجل كريستيانو هدف الفوز في شباك آيسلندا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024).