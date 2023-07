رونالدو تصدر القائمة ودخل موسوعة غينيس.. أعلى 10 رياضيين أجرا في العالم خلال 2023

تصدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم عن العام الحالي 2023.

وبحسب مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، فإن كريستيانو رونالدو حصل على 136 مليون دولار.

وأوضحت المجلة أن هذه الأجور حصل عليها "الدون" في الفترة ما بين الأول من مايو/أيار 2022 حتى اليوم نفسه من العام الجاري.

وتفوق كريستيانو على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل مؤخرا لفريق إنتر ميامي الأميركي، والذي حصل بدوره على 130 مليون دولار عن الفترة نفسها خلال وجوده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في حين حل الفرنسي كيليان مبابي لاعب سان جيرمان أيضا في المركز الثالث بأجر وصل إلى 120 مليونا.

وشملت أجور الرياضيين ما تقاضوه خلال الفترة المذكورة من رواتب ومكافآت نظير ما قدموه في ميدان اللعب، بالإضافة إلى أرباحهم من اتفاقيات الرعاية والإعلانات وحقوق الصورة وإيرادات الترخيص.

واللافت أن القائمة تضم 3 فقط من لاعبي كرة القدم وجميعهم يحتلون المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى 3 من لاعبي كرة السلة، ولاعبي غولف، وملاكم ولاعب تنس.

في هذه الأثناء دخل اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات، موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرة أخرى بفضل الأجر الكبير الذي حصل عليه في عام 2023.

