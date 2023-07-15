تفاعل هائل مع ضمّ ريال مدريد النجم التركي الواعد أردا غولر

بعد عشرة أيام من وصوله إلى ريال مدريد الإسباني، ترك الشاب التركي أردا غولر بصمات تشير إلى أنه سيكون صفقة ناجحة بكل المقاييس للنادي الملكي، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وساهمت الظروف التي حُسمت بها الصفقة في زيادة التفاعل بشكل غير مسبوق مع وصول اللاعب إلى ريال مدريد، إذ كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للغريم برشلونة، قبل أن تتحول بوصلته على نحو مفاجئ نحو العاصمة الإسبانية.

ويبدو أن هذا السيناريو أصاب جماهير ريال مدريد حول العالم بحماس منقطع النظير، حتى بلغ الأمر أن تجاوز معدل التفاعل مع التغريدة التي نشرها النادي للترحيب بغولر، ما حدث حين أعلن باريس سان جيرمان ضم الأسطورة الأرجنتينة ليونيل ميسي قبل عامين.

وعلقت صحيفة "أس" (AS) بالقول إن "صفقة غولر لم تكن الأكثر نجاحا لريال مدريد في السنوات الأخيرة، لكنها تُعتبر من أكثر الأخبار تفاعلا على الحساب الرسمي للنادي، فقد اجتمعت حماسة الشعب التركي مع أنصار النادي للترحيب باللاعب ثم الإطاحة بميسي".

وأضافت "عند الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت إسبانيا من يوم 6 يوليو/تموز 2023، أعلن ريال مدريد عن تعاقده مع أردا غولر في عقد يمتد حتى ستة مواسم".

وتابعت "بعد 5 دقائق من ذلك، نشر حساب النادي بتويتر صورة معدلة لغولر ومن خلفه ملعب سنتياغو برنابيو، ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن جمعت هذه الصورة حوالي 945 ألف إعجاب، لتتجاوز تغريدة باريس سان جيرمان الخاصة بوصول ميسي".

يومها نشر باريس مقطع فيديو مثير ومشوّق للترحيب باللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات (حصد السابعة بعد انضمامه للبي إس جي)، فجمع 850 ألف إعجاب وفق "أس".

ورغم تفوقه على ميسي، فإن أردا غولر ما زال يقف خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو بمسافة بعيدة في هذا الجانب.

فعند عودة "الدون" إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2021، رحّب "الشياطين الحمر" بنجمهم بكلمات قليلة هي "أهلا بك في منزلك يا كريستيانو"، وحازت تلك التغريدة على 1.8 مليون إعجاب، وهو رقم قياسي فيما يتعلق بالإعلان عن انضمام لاعب كرة قدم من فريق إلى آخر.

ونبّهت الصحيفة إلى أن موقع تويتر لم يكن يحظى بتفاعل كبير كما هو عليه اليوم في 2009، عند انتقال كريستيانو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.

وفي المقابل ورغم الأهمية الكبيرة لصفقة التعاقد مع الإنجليزي غود بيلينغهام، فإنه لم يتمكن من مجاراة غولر، فقد نشر الحساب الرسمي لريال مدريد صورة له في إحدى التدريبات حصدت 115 ألف إعجاب بعد نصف ساعة، بينما حصدت تغريدة أخرى في نفس اليوم لغولر 233 ألف إعجاب.