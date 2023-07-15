بعد انتقال رايس لأرسنال.. هل يستحق اللاعبون الذين تجاوزت قيمة انتقالهم 100 مليون إسترليني هذا الرقم؟

بعد 9 سنوات قضاها بصفوف ويستهام يونايتد، 7 منها مع الفريق الأول، انتقل لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي ديكلان رايس إلى فريق لندني آخر هو أرسنال.

وأعلن ويستهام يونايتد اليوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر" رحيل لاعبه عن الفريق بشكل رسمي.

We can confirm Declan Rice has left the Club. — West Ham United (@WestHam) July 15, 2023

وحسب موقع "غيف مي سبورت" (Givemesport) البريطاني، فقد دفعت إدارة "الغانرز" لنظيرتها في "المطارق" 105 ملايين جنيه إسترليني (137 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات رايس (24 عاما).

وأكد الموقع أن رايس أصبح ثامن لاعب في تاريخ كرة القدم تتجاوز قيمة صفقته حاجز الـ100 مليون جنيه إسترليني (131 مليون دولار).

ولكن ماذا قدم هؤلاء لفرقهم مقابل المبلغ الطائل الذي دفع للتعاقد معهم؟

7- الإنجليزي جاك غريليش (100 مليون جنيه إسترليني)

نجح مانشستر سيتي في التعاقد مع غريليش قائد أستون فيلا في أغسطس/آب 2021 في صفقة بلغت 100 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ ذلك الوقت لعب غريليش مع مانشستر سيتي 89 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة، وتُوج بـ4 ألقاب، هي الدوري الإنجليزي الممتاز (2) وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

6- البرتغالي جواو فيليكس (105 ملايين جنيه إسترليني)

دفع أتلتيكو مدريد مبلغا ضخما من أجل الحصول على خدمات واحد من ألمع النجوم الشباب في البرتغال وقتها وهو جواو فيليكس نجم بنفيكا، الفريق الذي يعرف تماما كيف يسوّق للاعبيه ويبيعهم مقابل أموال كبيرة، حيث حصل على مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني مقابل رحيل لاعبه إلى "الروخي بلانكوس".

وأصبح فيليكس -الذي كثر الحديث عن أنه سيكون خليفة كريستيانو رونالدو- لاعبا رسميا في صفوف أتلتيكو مدريد في الثالث من يوليو/ تموز 2019 حيث تُوج معه بلقب الدوري الإسباني 2019-2020.

وقضى الموسم الماضي معارا لتشلسي، لكنه لم يرتق لمستوى التوقعات ورفض "البلوز" تجديد إعارته أو التعاقد معه.

5- البرازيلي فيليبي كوتينيو (105 ملايين جنيه إسترليني)

حقق كوتينيو حلمه بارتداء قميص برشلونة بعد مفاوضات ماراثونية، إذ انتقل البرازيلي للعب إلى جوار ليونيل ميسي في "الكامب نو" في يناير/كانون الثاني 2018، وحينها وضع النادي الكتالوني على طاولة ليفربول مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني، إضافة إلى ملايين أخرى كمكافآت وحوافز.

❗اتفاق بشأن انتقال كوتينيو إلى أستون فيلا الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، على أن يحتفظ نادي برشلونة بحصة 50٪ من قيمة انتقاله إلى نادٍ آخر مستقبلاً. 🙌 شكراً فيليب، وبالتوفيق في بقية مشوارك! pic.twitter.com/wgsDJUvfjv — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 12, 2022

ودافع كوتينيو عن ألوان برشلونة في 106 مباريات بجميع البطولات، أحرز فيها 25 هدفا وقدّم لزملائه 14 تمريرة حاسمة وتُوج مع "البلوغرانا" بـ 3 بطولات.

ولم يرتق كوتينيو إلى مستواه مع ليفربول، وأمضى أشهرا مصابا أو على دكة البدلاء، ثم أعير إلى بايرن ميونخ موسم (2019-2020)، ثم إلى أستون فيلا عام 2022، قبل أن يتعاقد معه الفريق الإنجليزي بشكل نهائي صيف 2022.

4- الأرجنتيني إنزو فرنانديز (106.8 ملايين جنيه إسترليني)

سال لُعاب تشلسي من أجل التعاقد مع فرنانديز الذي تألق بشدة مع منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022 في قطر، وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في المونديال.

واستغل بنفيكا رغبة "البلوز" في ضم اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما، فضغط كثيرا حتى حصل على مبلغ 106.8 ملايين جنيه إسترليني وذلك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2023.

وصل فيرنانديز إلى لندن في وقت عانى فيه تشلسي من تراجع مخيف في النتائج، وهو الأمر الذي بقي على حاله حتى انتهاء موسم 2022-2023، علما بأن فرنانديز قدّم تمريرتين حاسمتين في 22 مباراة ولم يسجل أي هدف.

3- الفرنسي أنطوان غريزمان (107 ملايين جنيه إسترليني)

هذه المرة كان أتلتيكو مدريد كان الطرف المستفيد حيث نجحت مساعيه في الحصول على مقابل مالي كبير من مواطنه برشلونة الذي لهث كثيرا وراء التعاقد مع الفرنسي غريزمان، وتمت الصفقة حينها مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني، في 14 يوليو/تموز 2019.

ولعب غريزمان مع برشلونة 102 مباراة بجميع البطولات، مسجلا 35 هدفا مع 17 تمريرة حاسمة وفاز بكأس ملك إسبانيا فقط في موسمين.

قبل أن يعود مجددا إلى الأتلتي معارا موسم 2021-2022 ويصبح لاعبا للروخي بلانكوس من جديد صيف 2022.

2- الفرنسي كيليان مبابي (163 مليون جنيه إسترليني)

بعد موسم واحد لعب فيه مبابي مع باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة من موناكو، فعّل فريق العاصمة الفرنسية خيار الشراء النهائي في صيف عام 2018.

كيليان مبابي، أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي! ⚽️💫 🥇 @KMbappe، 139 هدفاً

🥈 إدينسون كافاني، 138 هدفاً

🥉 زلاتان إبراهيموفيتش، 113 هدفاً#PSGRCL

pic.twitter.com/hlFL84rD3W — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 16, 2023

وبالفعل دفع باريس سان جيرمان لمواطنه موناكو مبلغ 163 مليون جنيه إسترليني من أجل شراء عقد مبابي الذي أصبح الهداف التاريخي للفريق، بعدما سجل 212 هدفا في 260 مباراة، وهذه الحصيلة حتى نهاية موسم 2022-2023، وتُوج معه بـ13 لقبا، أبرزها الدوري الفرنسي 5 مرات.

1- نيمار (198 مليون جنيه إسترليني)

منذ الثالث من أغسطس/آب 2017 يجلس نيمار وحيدا على عرش أغلى صفقات انتقال اللاعبين في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

في ذلك اليوم دفع باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد نيمار مع برشلونة البالغ 198 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو)، ليبدل اللاعب البرازيلي ألوان "البلوغرانا" بألوان "بي إس جي".

ولعب نيمار مع باريس سان جيرمان 173 مباراة بجميع البطولات، وسجل 105 أهداف وقدّم 76 تمريرة حاسمة وفاز بـ14 بطولة.