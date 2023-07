بعد انتقال رايس لأرسنال.. هل يستحق اللاعبون الذين تجاوزت قيمة انتقالهم 100 مليون إسترليني هذا الرقم؟

بعد 9 سنوات قضاها بصفوف ويستهام يونايتد، 7 منها مع الفريق الأول، انتقل لاعب خط الوسط الدولي الإنجليزي ديكلان رايس إلى فريق لندني آخر هو أرسنال.

وأعلن ويستهام يونايتد اليوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر" رحيل لاعبه عن الفريق بشكل رسمي.

We can confirm Declan Rice has left the Club.

— West Ham United (@WestHam) July 15, 2023