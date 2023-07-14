قصة "خيانة" غيّرت وجهة فينسيوس من برشلونة إلى ريال مدريد

فجر أحد الوكلاء البرازيليين قنبلة من العيار الثقيل بعدما كشف عن كواليس فشل انتقال النجم فينيسيوس جونيور إلى برشلونة قبل عدة سنوات، رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للنادي الكتالوني، قبل أن تتحول وجهته نحو ريال مدريد.

وكشف البرازيلي أندريه كوري (وكيل أعمال للاعبين آخرين) معلومات أبرزتها صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أوضح فيها سبب إتمام الصفقة وتحول وجهة فينيسيوس إلى ريال مدريد بدلا من برشلونة.

وقال كوري "كنا نعمل على تجهيز عقد فينيسيوس مع برشلونة لمدة 3 سنوات، لكن ممثليه خانوني في اللحظة الأخيرة".

⬜️ | Real Madrid 🗣️ "Llevábamos tres años trabajando el fichaje y sus agentes nos traicionaron en el último momento", ha recordado André Curyhttps://t.co/dHMeaKuag1 — Diario SPORT (@sport) July 13, 2023

وأضاف: "رتبنا كل شيء لكن ريال مدريد اكتشف أن فينيسيوس في برشلونة ثم دعوه لزيارة النادي.. في الواقع لم يكونوا يعرفوه من قبل، ذهب فينيسيوس إلى مدريد لأن وكلاءه اختاروا ذلك، لقد خانونا".

وأوضح: "أخبرني فينيسيوس أنه بكى من الفرحة ليلة فوز برشلونة على باريس سان جيرمان الفرنسي 6-1. هذا ما قاله لي ولا أعرف ما الذي قاله للآخرين"، في إشارة إلى "الريمونتادا" الخيالية التي قلب فيها "البلوغرانا" خسارة الذهاب برباعية نظيفة إلى فوز 6-1 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016-2017.

واعترف كوري أنه بعد "خيانة" فينيسيوس ذهب برشلونة لخيار التعاقد مع مواطنه رودريغو غوس باعتباره لاعبا "أكثر اكتمالا".

وقال: "تفاوضنا مع سانتوس من أجل رودريغو لكن الصفقة لم تتم، ليدخل الملكي على الخط بعرض مالي أكبر بكثير مما قدمه برشلونة".

هذا فينسيوس عندما يتم سواله هل تفضل ميسي ام رونالدو؟ يجيب ميسي ميسي. الصحفي يساله : اين تفضل اللعب؟ فينسيوس:في برشلونة برشلونة كان قد اتفق مع اللاعب لكن مدريد اتى وعرض اموال اكثر للنادي وعمولات للاعب وعائلته ووكلائه. مدريد مثل اي نادي اموال. pic.twitter.com/hgKJscrvrP — Mustafa Alabaji 🏆❤️💙 (@mustafamohame10) July 6, 2023

وأصبح فينيسيوس لاعبا رسميا في صفوف ريال مدريد في 12 يوليو/تموز 2018 قادما من فلامينغو مقابل 45 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت لعب فينيسيوس ضد برشلونة في 14 مباراة بجميع البطولات فاز عليه في 7 وخسر أمامه في 6 مواجهات وتعادل الفريقان مرة واحدة، وهز شباك البرسا 3 مرات وقدم تمريرتين حاسمتين، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) المتخصص في بيانات اللاعبين.

وكان كوري ساعد برشلونة على إتمام صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار من سانتوس عام 2013 رغم اهتمام ريال مدريد بضمه أيضا، وهو نفسه وكيل أعمال اللاعب الشاب فيكتور روكي الذي أعلن "البلوغرانا" ضمه إلى صفوف قبل أيام.