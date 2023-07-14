شاهد.. المغربي ياسين بونو يكشف عن ناد مفاجئ يحلم بالانتقال إليه

كشف المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، عن هوية فريق "كبير وتاريخي" يحلم بارتداء قميصه في قارة أميركا اللاتينية.

وبث التلفزيون الأرجنتيني مقابلة مع بونو عبر الفيديو في حلقة كان ضيفها النجم الأرجنتيني المعتزل أرييل أورتيغا.

ولم يخفِ بونو (32 عاما) حلمه بارتداء قميص ريفر بليت الأرجنتيني، وهو الفريق الذي يعشقه ويشجعه منذ صغرة وفق ما ذكرت شبكة "تي واي سي سبورتس" (TYC Sports) الأرجنتينية.

وقال بونو خلال المداخلة: "اللعب مع ريفر بليت هو حلمي بصدق، وأتمنى أن يتحقق يوما ما. لا أريد أن أفعل ذلك لمجرد ارتداء القميص فقط، بل أريد أن ألعب وأنا في أحسن مستوى ممكن، إذا شعرت بأني عكس ذلك فلن أنتقل إليه".

🗣️BOUNOU: "JUGAR EN RIVER ES UN SUEÑO QUE ME ENCANTARÍA QUE SE CUMPLA" El arquero marroquí, de presente en el #Sevilla, aseguró que le encantaría vestir los colores del Millonario, pero advirtió que le gustaría "estar preparado y no solo hacerlo para llevar el escudo". pic.twitter.com/iKsRc6FArf — TyC Sports (@TyCSports) July 11, 2023

وأضاف النجم المغربي الذي يتقن التحدث بالإسبانية، "آمل أن تتاح لي هذه الفرصة في يوم من الأيام، وأن أفوز بالألقاب مع ريفر بليت".

وخلال مقطع الفيديو الذي نشرته الشبكة الأرجنتينية، ظهر بونو وهو يحمل قميص أورتيغا في ريفر بليت، فيما رفع الثاني قميص الحارس المغربي.

وتألق بونو مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 العام الماضي، حيث احتل "أسود الأطلس" المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق لكرة القدم العربية والأفريقية.

وغاب بونو عن مباراة بلجيكا فقط، فيما شارك في باقي المباريات التي تألق في جميعها وبالتحديد في مواجهة إسبانيا بالدور ثمن النهائي، إذ تصدى لأكثر من ركلة ترجيح.

في هذه الأثناء، دخل بونو دائرة اهتمام بايرن ميونخ الساعي إلى ضمه لصفوفه في سوق الانتقالات الصيفة الحالية، وفق شبكة "ريليفو" (Relevo) الإسبانية.

ويخطط بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الأخيرة للتعاقد مع بونو، لتعويض الرحيل المرتقب لحارسه السويسري يان سومير إلى إنتر ميلان.

وكان بونو رفض فكرة الرحيل إلى بايرن ميونخ في "الميركاتو" الشتوي الأخير بعد إصابة الألماني مانويل نوير في يناير/كانون الثاني 2023 عقب سقوطه أثناء رحلة تزلج، مفضّلا البقاء مع إشبيلية كونه وأسرته يشعرون بالراحة مع الفريق الأندلسي.

ولعب بونو دورا بارزا في تتويج إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، وذلك للمرة السابعة في تاريخ النادي بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد ويوفنتوس وروما على الترتيب في المراحل الاقصائية من دور الثمانية حتى النهائي.