شاهد.. الإسباني ألكاراز يسحق ميدفيديف ويضرب موعدا مع ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

سحق الإسباني كارلوس ألكاراز الروسي دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات متتالية (6-3 و6-3 و6-3) في نصف نهائي بطولة إنجلترا المفتوحة للتنس (ويمبلدون)، ثالث البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) اليوم الجمعة.

وبهذا يضرب اللاعب البالغ من العمر 20 عاما موعدا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش (36 عاما)، الذي تغلب في وقت سابق على الإيطالي يانيك سينر ليصل إلى النهائي الـ35 له في البطولات الأربع الكبرى، وهو رقم قياسي.

وخلال أول 7 أشواط بدا أن المباراة ستكون مليئة بالندية، إذ كان ميدفيديف -الذي يخوض نصف نهائي ويمبلدون للمرة الأولى على غرار ألكاراز- ندا للمصنف أول في البطولة.

كارلوس ألكاراث المصنف الأول عالمياً يحجز مقعده في نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بفوزه على دانييل ميدفيديف (3 – 0)#ويمبلدون#Wimbledon pic.twitter.com/DJVzhW0jUR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 14, 2023

ولكن منذ اللحظة التي كسر فيها ألكاراز إرسال ميدفيديف ليتقدم 5-3 في المجموعة الأولى، بدت مباراة من طرف واحد. وفي بعض الأحيان، بدا أن ألكاراز يتلاعب بمنافسه، إذ إنه استغل ترسانة ضرباته ليقسو على اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

ونجح اللاعب الإسباني في حسم المجموعة الثانية بفضل كسر إرسال منافسه مرتين، قبل أن يستهل المجموعة الثالثة بكسر إرسال جديد.

وخسر ألكاراز شوط إرساله مرتين في المجموعة الثالثة، لكنه سرعان ما أعاد الأمور إلى نصابها ليحسم الفوز بعد ساعة و50 دقيقة.

وأصبح ألكاراز ثالث إسباني يصل إلى نهائي فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعد مانويل سانتانا ورافائيل نادال، وهو أيضا رابع أصغر لاعب يتأهل للنهائي في عصر الاحتراف، بحسب رويترز.

أما وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فذكرت أن ألكاراز (20 عاما) أصبح أصغر لاعب يتأهل للنهائي منذ أن تأهل إليه الإسباني نادال في 2006.

وكان ديوكوفيتش تأهل للمباراة النهائية في وقت سابق من اليوم عقب فوزه على سينر بثلاث مجموعات متتالية (6-3 و6-4 و7-6).

النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش يحجز مقعدا في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه (3 – 0) على الإيطالي يانيك سينر دجوكو سيلاقي في النهائي الفائز من مباراة كارلوس ألكاراث ودانييل ميدفيديف 🔥🎾#ويمبلدون#Wimbledon pic.twitter.com/kQSSEOOlzb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 14, 2023

وأصبحت هذه هي المرة التاسعة التي يصعد فيها ديوكوفيتش للمباراة النهائية، والانتصار الـ34 على التوالي لديوكوفيتش (36 عاما) في ويمبلدون.

وكانت آخر مرة خسر فيها ديوكوفيتش في البطولة في دور الثمانية بنسخة 2017.

ويهدف ديوكوفيتش للفوز بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الثامنة في تاريخه، بعد غد الأحد، وفي حال فوزه باللقب فسيعادل رقم السويسري روجيه فيدرر الذي اعتزل العام الماضي.

ويسعى ديوكوفيتش -الذي تغلب على ألكاراز في نصف نهائي فرنسا المفتوحة الشهر الماضي- لأن يصبح أكبر لاعب سنا يفوز بلقب فردي الرجال في بطولة ويمبلدون.