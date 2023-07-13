مصر مع إثيوبيا والمغرب ضد زامبيا.. نتائج قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

أسفرت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في كرة القدم -التي سُحبت اليوم الخميس في أبيدجان- عن مجموعات متوازنة، وقد لا يجد أغلب المنتخبات الوازنة صعوبة في كبيرة في التأهل إلى المونديال.

ووزعت المنتخبات الـ54 التي شاركت في القرعة على 9 مجموعات، تتكون كل منها من 6 منتخبات، على أن يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة التي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.

ووقع منتخب المغرب -الذي قدّم أداء مذهلا في مونديال قطر العام الماضي وبلغ الدور نصف النهائي- في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

أما منتخب مصر فجاء في المجموعة الأولى مع منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وأثيوبيا وجيبوتي، فيما وقع منتخب الجزائر في المجموعة السابعة مع منتخبات غينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

وحلّ منتخب تونس في المجموعة الثامنة رفقة غينيا الاستوائية وناميبيا وملاوي وليبيريا وساوتومي وبرنسيب.

وفي ما يأتي نتائج قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026:

المجموعة الأولى : مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

: مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي. المجموعة الثانية : السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا وتوغو والسودان وجنوب السودان.

: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا وتوغو والسودان وجنوب السودان. المجموعة الثالثة : نيجيريا وجنوب أفريقيا وبنين وزيمبابوي ورواندا وليسوتو.

: نيجيريا وجنوب أفريقيا وبنين وزيمبابوي ورواندا وليسوتو. المجموعة الرابعة : الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وليبيا وإسواتيني وموريشيوس.

: الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وليبيا وإسواتيني وموريشيوس. المجموعة الخامسة : المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

: المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا. المجموعة السادسة : ساحل العاج والغابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشل.

: ساحل العاج والغابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشل. المجموعة السابعة : الجزائر وغينيا وأوغندا وموزامبيق وبوتسوانا والصومال.

: الجزائر وغينيا وأوغندا وموزامبيق وبوتسوانا والصومال. المجموعة الثامنة : تونس وغينيا الاستوائية وناميبيا وملاوي وليبيريا وساوتومي وبرنسيب.

: تونس وغينيا الاستوائية وناميبيا وملاوي وليبيريا وساوتومي وبرنسيب. المجموعة التاسعة: مالي وغانا ومدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وتشاد.

ويتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، فيما تلعب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع ملحقا قاريا من أجل بطاقة المنافسة مع 5 منتخبات في ملحق دولي، لضمان مقعد إضافي في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.