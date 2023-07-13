مؤنس دبور ثالث لاعب إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي

أعلن نادي شباب الأهلي بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم -اليوم الأربعاء- تعاقده مع المهاجم الإسرائيلي مؤنس دبور.

وأصبح دبور ثالث لاعب إسرائيلي يحترف في الدوري الإماراتي، بعد مواطنيه ضياء سبع وعومير أتسيلي.

وكان سبع لاعب إسرائيلي يلعب بالدوري الإماراتي عندما انضم إلى فريق النصر عام 2020 لمدة موسمين، تبعه أتسيلي الذي انضم لنادي العين الشهر الماضي من مكابي حيفا.

وقال شباب الأهلي عبر حسابه على تويتر "شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعلن تعاقدها مع المهاجم الدولي مؤنس دبور قادما من نادي هوفنهايم الألماني‭"‬.

ولم يذكر شباب الأهلي مدة التعاقد أو القيمة المالية للصفقة.

بالشراكة مع شركة بن غاطي للتطوير العقاري شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعلن تعاقدها مع المهاجم الدولي مؤنس دبور قادماً من نادي تي اس جي هوفنهايم الألماني @Binghatti #شباب_الأهلي In a partnership with Binghatti Shabab Alahli Football Club announces its contract with the… pic.twitter.com/DAhMk9lrbr — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) July 12, 2023

ولعب الدولي الإسرائيلي دبور في كل من مكابي تل أبيب ورد بول سالزبورغ النمساوي، قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى غراسهوبرز السويسري عام 2017.

ثم قضى عامين بالدوري الإسباني مع إشبيلية، قبل الانتقال إلى هوفنهايم عام 2020، واستمر بصفوفه حتى انتقاله إلى شباب الأهلي.

وعلى الصعيد الدولي، مثل دبور منتخب إسرائيل في 40 مباراة وسجل له 15 هدفا.