لم يلعب واحد منهم دقيقة واحدة.. أسوأ 12 صفقة في تاريخ برشلونة

يُعد الدفاع عن ألوان برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم حلما لأي لاعب في العالم، لما يملكه النادي من تاريخ وعراقة جعلت منه واحدا من أكبر الأندية في القارة الأوروبية العجوز.

ولعب لبرشلونة العديد من أساطير كرة القدم، ولعل أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر: الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومواطنه دييغو أرماندو مارادونا، والثنائي البرازيلي رونالدو نازاريو وسبقه روماريو.

والتزم "البرسا" عبر تاريخه الممتد من عام 1899 بالتعاقد مع النجوم واللاعبين الموهوبين، لكن عددا لا بأس منهم خيّبوا الآمال لأسباب عديدة منها لعدم تكيفهم مع أسلوب لعب الفريق أو أنهم لم يكونوا مناسبين من الأساس لخدمة المشاريع الرياضية للنادي الكتالوني.

وخلال السطور التالية نسلّط الضوء على 12 لاعبا من تلك الفئة وفقا لصحيفة "آس" (AS) الإسبانية:

انضم لاعب خط الوسط الدانماركي إلى صفوف برشلونة عام 1992 ولعب موسمه الأول مع فريق الشباب بسبب اللائحة السارية في ذلك الوقت التي تحدد وجود 4 لاعبين أجانب فقط في قائمة كل فريق، وإشراك 3 منهم فقط في المباراة الواحدة.

والموسم التالي 1993-1994 لعب مباراة واحدة لمدة 30 دقيقة ضد راسينغ سانتاندير عندما حل بديلا لخوسيه ماري باكيرو، وأكمل باقي تلك النسخة على مقاعد البدلاء لينتقل بعدها إلى فريق لينغبي الدانماركي.

وصل لاعب خط الوسط الروسي إلى برشلونة عام 1994 قادما من جاره إسبانيول ليقضي موسما واحدا، ولعب فيه 12 مباراة وسجل هدفا منح من خلاله الفريق الكتالوني التعادل أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

انضم إلى برشلونة عام 1994 قادما من سبورتينغ خيخون، ولم يلعب سوى 3 مباريات، ولم يسجل أي هدف، ليرحل بعد موسم واحد إلى ألباسيتي الذي هبط معه إلى الدرجة الثانية.

لبى برشلونة طلب مدربه الهولندي لويس فان غال، وتعاقد مع دوغاري عام 1997 من ميلان، ليمضي اللاعب الفرنسي موسما وحيدا لعب فيه 13 مباراة فقط.

ex-Barca Dugarry: "Barcelona is a club of clowns. Everything is done backwards. They've spent a lot of money, they buy Coutinho, Dembélé, they buy guys and then sell them. You get the impression there is no project in this club. It's really a club that has no class."

LMAOOO pic.twitter.com/BsI5a7q6NO

— M•A•J (@Ultra_Suristic) February 7, 2020