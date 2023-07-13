تواجه لاعبة غير مصنفة في ختام البطولة.. التونسية أُنس جابر إلى نهائي ويمبلدون للعام الثاني تواليا

تأهلت التونسية أُنس جابر، وصيفة العام الماضي، إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني تواليا، وذلك بعد تغلبها -اليوم الخميس- على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميا، معوضة تأخرها بمجموعة إلى فوز 6-7 (5-7)، 4-6، 3-6.

وبعد أن سقطت في نهائي العام الماضي أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، ستكون أنس جابر (المصنفة سادسة عالميا) أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها عندما تواجه في النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا السبت المقبل.

وحرَمت أنس سابالينكا -حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي- من إنجازين مهمين: الأول بلوغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها، والثاني هو اعتلاؤها صدارة التصنيف العالمي على حساب البولندية إيغا شفيونتيك، إذ إن فوزها على التونسية كان كفيلا بتحقيق ذلك.

وقالت أنس بعد الفوز: "شكرا للجماهير التي أبقتني في المباراة. كان من الصعب تلقي إرسالاتها وكراتها القوية، لذا، شكرا على الدعم حتى آخر لحظة وإيمانكم بيّ".

وعن كيفية تعاملها مع الضغط، أجابت اللاعبة التونسية: "أعمل كثيرا مع المعالجة النفسية. يساعد ذلك كثيرا. أنا فخورة بنفسي، لأن أنس القديمة كانت لتخسر المباراة اليوم، ولكن أنا فخورة أني قاتلت حتى الرمق الأخير".

وتلتقي أنس جابر التي ثأرت لخسارتها من ريباكينا في نصف النهائي، تاليا فوندروشوفا التي أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تبلغ نهائي ويمبلدون منذ 60 عاما، والأولى في العصر الحديث للعبة الذي بدأ عام 1968، بفوزها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وعلّقت أنس جابر: "ماركيتا لاعبة جيدة، وخسرتُ مرتين ضدها هذا العام (في بطولتي إنديان ويلز وأستراليا المفتوحة). لذا أسعى للثأر مرة جديدة، يبدو أن الأمر يفلح هذا العام".

وهذا النهائي الكبير الثالث لجابر (28 عاما) بعد أن حلّت وصيفة أيضا خلف شفيونتيك العام الماضي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وعلى غرار مباراة ربع النهائي ضد ريباكينا والدور الثالث ضد الكندية بيانكا أندرييسكو، بطلة الولايات المتحدة المفتوحة 2019، عوّضت جابر تأخرها بمجموعة إلى فوز.