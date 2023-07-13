بالأرقام.. صحيفة بريطانية تشكك في التزام ريال مدريد بقواعد اللعب المالي النظيف

فجّر تحقيق صحفي بريطاني مفاجأة مدوية تتعلق باحتمال تورط نادي ريال مدريد الإسباني في خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقا لتحقيق صحيفة "تلغراف" (telegraph) البريطانية، فإن إدارة ريال مدريد ترفض الإفصاح عن مصير 20% من مصروفات فريق كرة القدم بالنادي خلال السنة المالية 2021-2022.

وأدرج ريال مدريد في ميزانيته مبلغ 122 مليون يورو تحت بند "مصاريف تشغيلية أخرى" من دون الكشف عن مصدر هذه الأموال أو توضيح كيفية إنفاقها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بند "مصاريف تشغيلية أخرى" بلغ 135 مليون يورو بميزانية النادي، منها 122 مليونا ليس لها أي تفسير وفق الميزانية التي أعلنها النادي أكتوبر/تشرين الأول 2022.

Real Madrid have declined to explain why 20 per cent of its costs are unaccounted for in the club’s most recent financial results.#TelegraphFootball — Telegraph Football (@TeleFootball) July 12, 2023

أما المبلغ المتبقي الذي يتجاوز حاجز 13 مليون يورو بقليل، فقال ريال مدريد إنها مدفوعات لرابطة الدوري الإسباني من أجل تسديد حصة الأندية من المصاريف المركزية.

ريال مدريد يرفض التعاون

وأكدت تلغراف أن مسؤولي ريال مدريد رفضوا التعاون معها والرد على أسئلتها من أجل توضيح الأمر، في وقت يدور فيه حديث عن أن هذا المبلغ (122 مليون يورو) يعود لتسديد ديون لشركة بروفيدنس الأميركية التي اشترت إيرادات تسويقية مستقبلية سجّلها "الميرنغي" على أنها إيرادات وليست دينا.

وأثار ريال مدريد الشكوك بسبب اعتبار هذا المبلغ إيرادات وليس دينا، مع العلم أن مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي خضع للتحقيق سابقا للسبب نفسه.

في الواقع لا تشكك الصحيفة البريطانية في مصدر هذه الأموال، لكنها تساءلت عما إذا كان يتوافق ذلك مع قواعد اللعب المالي النظيف من عدمه.

وأشارت تلغراف إلى أنها حللت حسابات أندية أخرى، ولم تجد في أي منها من قام بتسجيل مبالغ ضخمة بهذا الحجم تحت بند "مصاريف تشغيلية أخرى".

وحسب التحقيق، فإن إيرادات ريال مدريد بلغت 672 مليون يورو عام 2017، من بينها 17 مليونا وُجدت تحت البند المذكور، وفي العام التالي ارتفع هذا المبلغ إلى 46 مليونا.

وواصل هذا البند ارتفاعه مع مرور السنوات ليستقر عند 135 مليون يورو، أي ما يقارب من 20% من إيرادات العام الفائت (2022).

ودائما ما يتفاخر ريال مدريد بقوته المالية، لكن التطورات الأخيرة قد تضعه تحت مقصلة التحقيق من أجل معرفة إذا ما كان ملتزما بقواعد اللعب المالي النظيف من عدمه.