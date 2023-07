بالأرقام.. صحيفة بريطانية تشكك في التزام ريال مدريد بقواعد اللعب المالي النظيف

فجّر تحقيق صحفي بريطاني مفاجأة مدوية تتعلق باحتمال تورط نادي ريال مدريد الإسباني في خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقا لتحقيق صحيفة "تلغراف" (telegraph) البريطانية، فإن إدارة ريال مدريد ترفض الإفصاح عن مصير 20% من مصروفات فريق كرة القدم بالنادي خلال السنة المالية 2021-2022.

وأدرج ريال مدريد في ميزانيته مبلغ 122 مليون يورو تحت بند "مصاريف تشغيلية أخرى" من دون الكشف عن مصدر هذه الأموال أو توضيح كيفية إنفاقها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بند "مصاريف تشغيلية أخرى" بلغ 135 مليون يورو بميزانية النادي، منها 122 مليونا ليس لها أي تفسير وفق الميزانية التي أعلنها النادي أكتوبر/تشرين الأول 2022.

Real Madrid have declined to explain why 20 per cent of its costs are unaccounted for in the club’s most recent financial results.#TelegraphFootball

