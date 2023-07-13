الفيفا يمنع النصر السعودي من تسجيل لاعبين جدد بسبب ديون مستحقة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، حرمان النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين من تسجيل لاعبين جدد بسبب ديون مستحقة.

وتعاقد النصر، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي خلف الاتحاد البطل، بعد ضم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في يناير/كانون الثاني الماضي مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر الإيطالي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وسيلتقي غدا الجمعة مع فارينسي في مباراة ودية خلال معسكره الحالي في البرتغال.

وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز اليوم "نادي النصر ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون المستحقة. سيتم رفع هذا الحظر فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الديون تتعلق بالمهاجم النيجيري أحمد موسى، الذي انتقل للنصر من ليستر سيتي الإنجليزي عام 2018.