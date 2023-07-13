الفيفا يدفع 209 ملايين دولار للأندية بعد مشاركة لاعبيها في مونديال قطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) -اليوم الخميس- أنه سيدفع 209 ملايين دولار للأندية التي تنافس لاعبوها في نهائيات كأس العالم "مونديال قطر 2022".

وسيتم دفع المبلغ إلى 440 ناديا تمثل 51 دولة مختلفة شارك لاعبوها في البطولة التي أقيمت خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، وفازت بها الأرجنتين.

وقاد النجم ليونيل ميسي منتخب بلاده نحو لقب طال انتظاره بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3، في مباراة مثيرة ومجنونة بملعب لوسيل في نهائي كأس العالم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسيدفع الفيفا مبلغا يوميا قدره 10 آلاف و950 دولارا لكل واحد من 837 لاعبا في كأس العالم، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبوها خلال البطولة.

ويقسم إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه كل لاعب، ويوزع على النادي أو الأندية التي لعب لها في العامين اللذين سبقا نهائيات قطر 2022.

ويمثل هذا المبلغ زيادة عما دفعه الفيفا لكل لاعب في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث بلغ 8530 دولارا.

وبالنسبة لمونديال قطر، بلغ عدد الأندية الإنجليزية التي ستتلقى أموالا من الفيفا 46 ناديا هي الأكثر في دولة واحدة بإجمالي 37.713.297 دولارا، تليها أندية إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وسيحصل مانشستر سيتي على أكبر مبلغ، إذ سيحصد 4 ملايين و596 ألفا و445 دولارا، يليه برشلونة 4 ملايين و538 ألفا و955 دولارا، ثم بايرن ميونخ.

وبموجب الاتفاقية الموقعة في وقت سابق من هذا العام بين الفيفا واتحاد الأندية الأوروبية، سيتم توزيع 355 مليون دولار على الأندية في إطار برنامج نسختي 2026 و2030 من كأس العالم.