أكمل اليوم عامه الـ16.. المغربي الأمين جمال يستعد لتوقيع عقده الأول مع برشلونة

يحتفل الأمين جمال لاعب برشلونة الإسباني الواعد ذو الأصول المغربية اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ16، واعتبارا من الآن سيكون بوسعه توقيع أول عقد احترافي في مسيرته.

وذكرت صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن اللاعب وبرشلونة سيحتفلان بهذه المناسبة خلال وجوده في قائمة الفريق الأول التي ستسافر إلى الولايات المتحدة لخوض الجولة التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وظهر الأمين جمال منذ أول يوم تدريبي مع برشلونة استعدادا للموسم الجديد وهو على رأس 8 لاعبين استدعاهم المدير الفني تشافي هيرنانديز للتدرب مع الكبار.

🎂 لامين يامال يطفئ اليوم شمعته الـ 16 🥳 🙌 عيد ميلاد سعيد! 💙❤️ pic.twitter.com/Pl5hs5yycZ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 13, 2023

وتؤكد "آس" أن الأمين جمال سيوجد في بعثة برشلونة بصفة لاعب محترف لأول مرة، وعليه العمل على إقناع تشافي إذا ما كان يريد الحصول على دقائق لعب أكثر.

ويُعد الأمين جمال أكثر اللاعبين الشباب موهبة في برشلونة الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة تحد من خياراته في سوق الانتقالات الصيفية، الأمر الذي قد يكون في مصلحة الشباب.

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل اللاعب مع الفريق الأول لا يزال مجهولا، لكن يبدو أنه سيكون أكثر ظهورا مع فريق الشباب بالنظر إلى عمره، مشيرة إلى أن من سيحدد استمرار اللاعب مع الفريق الأول من عدمه هو مستواه الذي سيقدمه خلال الجولة التحضيرية.

من جهته، لم يكتف الأمين جمال باعتباره أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع برشلونة في الدوري الإسباني، إذ يسعى حاليا للحصول على أكبر عدد من الدقائق مع الفريق الأول.

وترى "آس" أن تصعيد الأمين جمال إلى الفريق الأول بشكل رسمي سيكون قرارا متسرعا، وأن الأجدر على برشلونة التروي وفعل ذلك خطوة بخطوة.

وأتمت الصحيفة "في الواقع سواء شئنا أم أبينا فإن الأمين جمال هو أمل برشلونة في هذه الأوقات الصعبة".

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) أكدت قبل أيام أن برشلونة وضع رهانه في المستقبل على الأمين جمال، لذا يريد التوقيع معه على عقد يمتد 5 مواسم -منها 3 رسمية- مع خيار التمديد لموسمين آخرين.

وترسّخ هذا الأمر أكثر لدى إدارة برشلونة بعدما نجح الغريم ريال مدريد في خطف صفقة الموهبة التركية أردا غولر.

ولعب الأمين جمال مباراة واحدة مع الفريق الأول لبرشلونة، وكان ذلك يوم 29 أبريل/نيسان 2023 على ملعب كامب نو ضد ريال بيتيس ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، وحينها كان بعمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما، مما جعله أصغر لاعب يمثل "البلوغرانا" في "الليغا".