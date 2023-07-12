سيخضع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى المحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي بسبب تهرّبه من إعلان أرباح حقوق الصور في عام 2014 لمكتب الضرائب الإسباني.

وقالت قاضية إسبانية إن أنشيلوتي "اعترف" بالأفعال التي حرمت خزانة البلاد من 428 ألف دولار، في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء.

وقالت القاضية في النتائج التي توصلت إليها "من الواضح أن هناك مؤشرات كافية لاعتبار الأفعال قيد التحقيق يمكن أن تشكل جريمة مزعومة ضد الخزانة العامة".

وأعلن أنشيلوتي عن أرباحه كمدرب لريال مدريد في السنة الضريبية 2014، دون أن يكشف عن أرباحه العائدة من حقوق صورته أو أي دخل آخر ذي صلة، وفقا لاتهامات مكتب الضرائب الإسباني.

ورفض مسؤول المحكمة شكوى مماثلة حول الإقرار الضريبي لأنشيلوتي من عام 2015، الذي قدمه أثناء إقامته في المملكة المتحدة.

وتولى المدرب الإيطالي البالغ من العمر 64 عاما تدريب ريال مدريد في 2013، قبل أن يغادر في مايو/أيار 2015 للإشراف على بايرن ميونخ الألماني في العام التالي.

وأشرف أنشيلوتي في وقت لاحق على نابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي، قبل العودة إلى ريال مدريد في عام 2021، حيث يتبقى عام واحد على عقده.

وقال الاتحاد البرازيلي في وقت سابق في يوليو/تموز الحالي إن المدرب المخضرم وافق على تدريب المنتخب الوطني اعتبارا من يونيو/حزيران 2024.