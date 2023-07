لأول مرة.. لابورتا يكشف عن كواليس وأسباب عدم عودة ميسي إلى برشلونة

خرج رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا عن صمته وفتح كل الملفات وكشف عن كواليس مفاوضات البرسا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووالده ووكيل أعماله خورخي وأسباب عدم عودته للـ "كامب نو".

وفي حوار مع الصحافة الكتالونية، كرر لابورتا مضمون بيان فريقه بعد إعلان ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي الشهر الماضي، وشدد أن البرسا لم يكن السبب في عدم العودة بل قرار اللاعب نفسه ورفضه الانضمام مجددا للبلوغرانا.

وقال في الحوار إنه "شخصيا كنت أعتقد أنني وجدت حلا لموقف لم أكن أعرف كيف أتعامل معه، ورغم كل شيء كان علي فعل ذلك لأنني وضعت مصلحة النادي والمؤسسة فوق كل شيء لأنه أفضل لاعب في العالم".

وتابع "ظهرت احتمالية العودة بقوة، واتفقنا على أن الأمر سيكون وفق رغبة اللاعب ووالده كان يريد ذلك أيضا، قلنا إننا لا نريد تكرار ما حدث (صيف 2021 عندما انتقل إلى سان جيرمان)، كان لدينا بعض المشاكل مع قوانين اللعب المالي النظيف وكنا بحاجة لبعض الوقت ولكننا جهزنا عقدا مخططا له واتفقنا على كل شيء".

وواصل "أخبرنا خورخي ولكن الأخير طلب القدوم إلى برشلونة والحديث معي وأخبرني أن ليو عانى من موسمين صعبين للغاية في باريس وكان تحت ضغط كبير في باريس ولهذا قرر الذهاب إلى ميامي، لأننا نعتقد أنه سيكون أقل ضغطا وسيكون قادرا على البقاء مع منتخب بلاده مدة أطول".

وأضاف "وافقنا بكل احترام وتفهم وأخبرته أن التوضيح بهذه الطريقة مفهوم تماما وشرعنا في العمل على تكريم عظيم لليو والذي أعتقد أن على برشلونة فعله".

وعما قاله ميسي إن البرسا لم يقدم له أي عرض رسمي، نفى لابورتا هذا الموضوع، مؤكدا أنه "كان هناك عرض على الطاولة وحصلنا على تفويض من الليغا لمنح ميسي العقد وهذا كان الأمر الذي ناقشناه مع خورخي وتم الاتفاق بالفعل على كل شيء.. سنقوم بتكريمه بالتأكيد، هناك مقترح أن يكون التكريم في الذكرى الـ125 لتأسيس النادي أو عندما نعود مرة أخرى إلى الكامب نو وسيكون الأمر جيدا حقا. لأنني أعتقد أنها ستكون لحظة لمّ الشمل لكل الذين جعلوا البرسا عظيما خلال 125 عاما".

واستبعد لابورتا عودة ميسي للعب مع برشلونة، معتبرا أن "الأمر أصبح أكثر تعقيدا، يجب أن تسأله عما إذا كان يريد ذلك. فأنا أعلم أنه هذه المرة كانت لديه فكرة العودة. أردناه أيضا أن يأتي، بدءا من تشافي ثم تبعه مجلس الإدارة وأنا أيضا، ولم يحدث ذلك".

وختم "لا أعرف كم من الوقت سيكون في ميامي وهو لديه موهبة استثنائية، وهو من اللاعبين الجيدين الذين لهم قدرتهم على تقديم الأداء الجيد دائما، لأنه حاسم دوما وحدث ذلك في كأس العالم الأخيرة".

