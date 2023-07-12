كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

تكشف قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم -غدا الخميس، في أبيدجان- مصير 54 منتخباً بينها المغرب صاحب المفاجأة المدوية في مونديال قطر الأخير عندما بلغ نصف النهائي.

وستوزّع القرعة، قبل ساعات من الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي في العاصمة العاجية، المنتخبات الـ 54 على 9 مجموعات من 6 منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة والتي ستضم 48 منتخباً بدلاً من 32.

أما أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، في مجموعتها، فيتنافس المتأهل عنها بملحق قاري، مع 5 منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي حال ضمان المنتخب الأفريقي هذا المقعد الإضافي، سيرتفع عدد ممثلي القارة إلى 10 مقابل 5 في مونديال قطر.

وكان المغرب أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف النهائي، وتغلب في طريقه إلى هذا الدور على إسبانيا والبرتغال، وتصدر مجموعة قوية تضم كرواتيا وبلجيكا، قبل أن يسقط أمام وصيف المونديال القطري (فرنسا) ثم يحتل المركز الرابع بخسارته أمام كرواتيا.

ومثّل أفريقيا في نهائيات قطر كل من منتخبات المغرب والكاميرون وغانا وتونس، وكذلك السنغال -الذي رافق نظيره المغربي إلى دور 16- قبل أن تخسر أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة.

ومن بين المنتخبات التسعة في الوعاء الأول، هناك مصر والجزائر إضافة إلى نيجيريا ومالي وساحل العاج، ووحدها غانا من المشاركين بالمونديال الأخير صنفت بالمستوى الثاني.

واحتسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) الصادر في يونيو/حزيران لتحديد المستويات الستة، فكانت غانا في المركز 11.

وكانت مالي أكبر المستفيدين من التصنيف، إذ قفزت إلى الثامن بعد فوزها على جمهورية الكونغو 2-0 في تصفيات أمم أفريقيا.

وسيتيح الحلول بين التسعة الأوائل تفادي منتخبات الصفوة، على غرار المغرب، والسنغال التي غاب عنها نجمها ساديو مانيه في المونديال الأخير.

وبينما ستدخل المنتخبات 54 التصفيات، فقد نجت زيمبابوي من إيقاف الفيفا منذ فبراير/شباط 2022 بسبب تدخلات سياسية في كرة القدم، بعد أن رُفع الحظر عنها يوم الاثنين الماضي.

واستبعدت زيمبابوي عن تصفيات مونديال 2018 لإخفاقها في تسديد رواتب المدرب السابق البرازيلي جوزيه كلاوديني جورجيني.

والمستويات الستة هي: