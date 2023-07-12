شاهد.. ميسي يصل إلى الولايات المتحدة تمهيدا لإعلان تعاقده رسميا مع إنتر ميامي

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا لاستكمال انتقاله رسميا إلى نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يوقع "البولغا" عقدا لمدة عامين ونصف مع إنتر ميامي، مع خيار لموسم آخر مع الفريق الذي يشارك في ملكيته ديفيد بيكهام.

وكان إنتر ميامي أعلن التعاقد مع ميسي في السابع من يونيو/حزيران 2023 بعد أشهر من الجدل بشأن وجهة اللاعب المستقبلية ما بين العودة إلى برشلونة الإسباني أو التجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي أو الانتقال إلى الهلال السعودي -الذي قدم بالفعل عرضا مذهلا تضمّن راتبا سنويا بلغ 400 مليون يورو- أو التوقيع للفريق الأميركي.

LIONEL MESSI HAS ARRIVED IN SOUTH FLORIDA TO MAKE HIS INTER MIAMI MOVE OFFICIAL ☀️ (via @SC_ESPN) pic.twitter.com/lgpKN3XeGN — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2023

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن تقديم اللاعب سيكون الأحد المقبل في حدث سيُطلق عليه اسم "كشف النقاب" (The Unveil).

ومن المقرر أن يلعب ميسي أول مباراة له بقميص إنتر ميامي ضد كروز أزول في بطولة كأس الدوريات التي تجمع فرقا من الولايات المتحدة والمكسيك في 21 يوليو/تموز الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الحدث سيبدأ عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الولايات المتحدة (الثانية صباحا بتوقيت إسبانيا والثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة من فجر الاثنين 17 يوليو/تموز 2023)، وذلك على ملعب لوكهارت معقل إنتر ميامي.

وكشف النادي الأميركي في بيان له أن حفل التقديم سيشهد فعاليات ترفيهية أخرى، في حين سيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى قبل أيام قليلة من موعد الحدث.

وتكشف صحيفة "آس" (AS) الإسبانية أن حفل تقديم ميسي سيكون حدثا ضخما بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وقد يشهد كذلك تقديم اللاعبين سيرجيو بوسكيتس الذي انضم فعليا إلى إنتر ميامي، وجوردي ألبا (يقترب من الانضمام إلى الفريق الأميركي)، جنبا إلى جنب مع اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات (رقم قياسي).

وكشف الملياردير الكوبي الأميركي خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي عن الراتب الذي سيتقاضاه ميسي مع الفريق، بالإضافة إلى كواليس إتمام الصفقة.

وقال ماس في مقابلة مع صحيفة "إلباييس" (El País) الإسبانية "سيكون راتب ميسي بين 50 و60 مليون يورو في السنة الواحدة"، مضيفا "ينص الاتفاق على حصول ميسي بعد الاعتزال على حصة في ملكية النادي، كما سيحصل على أموال إضافية من عوائد البث التلفزيوني المملوكة لمنصة "آبل تي في" (APPLE TV) ونصيب من مبيعات قمصان أديداس".

وكان ميسي في إجازة بمنطقة البحر الكاريبي مع زوجته أنتونيلا وأبنائهما الثلاثة، والتقطت صور للعائلة في مطار ميامي أمس الثلاثاء، فيما تجمع مشجعو ميامي خارج ملعب الفريق للاحتفال بهذه الخطوة التاريخية.

وقال ميسي للتلفزيون في بلده الأرجنتين إن "عقليتي ورأسي لن يتغيرا، وسأحاول أينما كنت أن أبذل قصارى جهدي لنفسي ولنادي الجديد، وسأواصل الأداء على أعلى مستوى".

وفي حديثه عن انتقال عائلته إلى الولايات المتحدة قال "نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه، مستعدون ومتشوقون لمواجهة التحدي والتغيير الجديدين".

ويحتاج فريق ميامي إلى نجوم بجودة عالية، ويحتل الفريق ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والمركز الـ28 من بين 29 مركزا في الدوري الأميركي، ولم يفز في آخر 10 مباريات.

وتعاقد إنتر ميامي مع الأرجنتيني تاتا مارتينو -الذي درب ميسي سابقا في برشلونة والأرجنتين- لتدريب الفريق الأميركي.

ويجري ميامي أيضا محادثات للتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس الذي ترك باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف عندما انتهى عقده.

وتستضيف الولايات المتحدة كوبا أميركا 2024 الصيف المقبل ومونديال 2026 إلى جانب المكسيك وكندا.