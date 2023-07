شاهد.. ميسي يصل إلى الولايات المتحدة تمهيدا لإعلان تعاقده رسميا مع إنتر ميامي

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا لاستكمال انتقاله رسميا إلى نادي إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يوقع "البولغا" عقدا لمدة عامين ونصف مع إنتر ميامي، مع خيار لموسم آخر مع الفريق الذي يشارك في ملكيته ديفيد بيكهام.

وكان إنتر ميامي أعلن التعاقد مع ميسي في السابع من يونيو/حزيران 2023 بعد أشهر من الجدل بشأن وجهة اللاعب المستقبلية ما بين العودة إلى برشلونة الإسباني أو التجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي أو الانتقال إلى الهلال السعودي -الذي قدم بالفعل عرضا مذهلا تضمّن راتبا سنويا بلغ 400 مليون يورو- أو التوقيع للفريق الأميركي.

