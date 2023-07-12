شاهد.. ماكغريغور يسخر من وزيرة البيئة الإسبانية لقيادتها دراجة هوائية

سخر المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغو أحد أبطال الفنون القتالية المختلطة من وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا، والتي كانت تقود دراجة هوائية خلال ذهابها لمقر انعقاد "مؤتمر المناخ والبيئة" في مدريد.

وأظهر الفيديو ريبيرا يرافقها اثنان من مساعديها أثناء قيادتهم الدراجات، وهم في طريقهم إلى مقر المؤتمر.

Ridiculous carry on. Enough! Either walk it, talk it, live it, breath it. Or shut it! https://t.co/ppBQV74hny — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2023

وفي كلمات كان واضحا أن الهدف منها الانتقاد والسخرية من الوزيرة، غرد ماكغريغور على حسابه الرسمي في تويتر "الأمور أصبحت مضحكة ومثيرة للسخرية.. هذه الأمور يجب أن توقف! إما أن تمشي أو تتحدث أو تصمت!".

Lo de Teresa Ribera de hacer que llegas en bicicleta a una cumbre del clima, recorriendo apenas un centenar de metros, escoltada por dos coches gasolina blindados es otra de las imágenes que definen perfectamente a este gobierno. pic.twitter.com/qME80Oon4z — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) July 10, 2023

وزعم مغردون أن الوزيرة استقلت طائرة خاصة وسافرت إلى مدريد ثم ركبت سيارة خاصة تعمل بالبنزين وأخذتها إلى مقر انعقاد المؤتمر وعندما تبقى مسافة 200 متر أوقفت السيارة، وأخرجت منها دراجة هوائية وقادتها عكس السير، برفقة سياراتي أمان، الأولى من الخلف والأخرى من الأمام، كما ظهر شخص في الفيديو وهو يصور الوزيرة خلال قيادتها الدراجة إلى مقر المؤتمر.

وأشاروا إلى أن الوزيرة فعلت ذلك حتى يصورها الإعلام بأنها تحافظ على البيئة.