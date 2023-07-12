رياضة

شاهد.. ماكغريغور يسخر من وزيرة البيئة الإسبانية لقيادتها دراجة هوائية

A Spanish minister flies on a private jet to attend a climate conference. She then drives on a motorcade, and a 100 meters before the venue she gets off and takes a bicycle, as her two security cars follow her
الوزيرة ظهرت رفقة مساعدين لها وهم يقودون دراجات هوائية إلى مقر مؤتمر "المناخ" في مدريد (الصحافة الإسبانية)
12/7/2023

سخر المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغو أحد أبطال الفنون القتالية المختلطة من وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا، والتي كانت تقود دراجة هوائية خلال ذهابها لمقر انعقاد "مؤتمر المناخ والبيئة" في مدريد.

وأظهر الفيديو ريبيرا يرافقها اثنان من مساعديها أثناء قيادتهم الدراجات، وهم في طريقهم إلى مقر المؤتمر.

وفي كلمات كان واضحا أن الهدف منها الانتقاد والسخرية من الوزيرة، غرد ماكغريغور على حسابه الرسمي في تويتر "الأمور أصبحت مضحكة ومثيرة للسخرية.. هذه الأمور يجب أن توقف! إما أن تمشي أو تتحدث أو تصمت!".

وزعم مغردون أن الوزيرة استقلت طائرة خاصة وسافرت إلى مدريد ثم ركبت سيارة خاصة تعمل بالبنزين وأخذتها إلى مقر انعقاد المؤتمر وعندما تبقى مسافة 200 متر أوقفت السيارة، وأخرجت منها دراجة هوائية وقادتها عكس السير، برفقة سياراتي أمان، الأولى من الخلف والأخرى من الأمام، كما ظهر شخص في الفيديو وهو يصور الوزيرة خلال قيادتها الدراجة إلى مقر المؤتمر.

وأشاروا إلى أن الوزيرة فعلت ذلك حتى يصورها الإعلام بأنها تحافظ على البيئة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي