شاهد.. ماكغريغور يسخر من وزيرة البيئة الإسبانية لقيادتها دراجة هوائية

سخر المصارع الأيرلندي كونور ماكغريغو أحد أبطال الفنون القتالية المختلطة من وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا، والتي كانت تقود دراجة هوائية خلال ذهابها لمقر انعقاد "مؤتمر المناخ والبيئة" في مدريد.

وأظهر الفيديو ريبيرا يرافقها اثنان من مساعديها أثناء قيادتهم الدراجات، وهم في طريقهم إلى مقر المؤتمر.

Ridiculous carry on. Enough! Either walk it, talk it, live it, breath it. Or shut it! https://t.co/ppBQV74hny

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2023