توتنهام يريد 100 مليون يورو للاستغناء عنه.. بايرن ميونخ متمسك بضم النجم الإنجليزي هاري كين

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم متمسك بالتأكيد بضم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، ومستعد للانتظار حتى العام المقبل في حال عدم تمكنه من ضم مهاجم توتنهام هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية في عددها الصادر اليوم، أن هاري كين أشار أيضا إلى أنه مستعد للانتظار 12 شهرا كي ينضم إلى الفريق البافاري المتوج بصفقة انتقال حر لأن عقده ينتهي صيف 2024.

وتردد أن قائد منتخب إنجلترا والبايرن توصلا إلى اتفاق، حيث عرض بايرن 70 مليون يورو في البداية ثم تقدم بعرض ثان قيمته 80 مليون يورو، لكن أيا من العرضين لم يلق قبولا من دانييل ليفي رئيس السبيرز، وتردد أنه يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن اللاعب.

وتشير تقارير أيضا إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم أيضا باللاعب البالغ من العمر 29 عاما والذي ينتهي عقده مع توتنهام صيف 2024.

وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" أن بايرن ميونخ يوجه أنظاره نحو عناصر بديلة في حال لم ينجح في ضم هاري كين هذا الصيف.

وأشارت إلى أن الحلول البديلة تتضمن التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد إعارة لمدة عام واحد، أو دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس الإيطالي.

ويسعى بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه بمهاجم بارز بعد أن أخفقت العناصر الحالية بالفريق في سد الفجوة التي خلفها رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني العام الماضي.