تراجع تصنيف الدوري الإسباني لكرة القدم وفق معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى المركز الرابع، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أنه منذ أن بدأ يويفا في ترتيب أفضل بطولات الدوري المحلي في أوروبا في موسم 2002-2003 حتى نهاية هذا الموسم (2022-2023) دائما ما ظهر الدوري الإسباني في المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف العام.

لكن ترتيب "الليغا" انهار مع نهاية موسم 2022-2023 لتتراجع البطولة إلى المركز الرابع في تصنيف "يويفا"، رغم تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي.

ولأول مرة في التاريخ يحل الدوري الإسباني في هذا المركز، حيث سبقه 3 بطولات هي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ثم الإيطالي فالألماني على التوالي.

وتراجع الدوري الإسباني بسبب إقصاء غالبية أنديته من مرحلة مبكرة في المسابقات القارية، حيث ودع أتلتيكو مدريد من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكذلك الأمر بالنسبة لمواطنه برشلونة في أمجد البطولات الأوروبية، ثم خرج من الدوري الأوروبي كذلك من مرحلة خروج المغلوب المؤدية إلى الدور ثمن النهائي.

🔜 Un nuevo fichaje de LALIGA. pic.twitter.com/9RZNmnA0qB — LALIGA (@LaLiga) July 11, 2023

وتواصلت إخفاقات أندية إسبانيا في الموسم المنتهي بخروج ريال بيتيس وريال سوسيداد من دور الـ16 للدوري الأوروبي، وكذلك فياريال من المرحلة نفسها في دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان الدوري الإسباني في صراع مستمر على أول 3 مراكز، لكنه تراجع للمرة الأولى منذ 9 مواسم أمام إيطاليا وألمانيا سويا.

واحتل الدوري الإسباني المركز الثالث في 5 مناسبات وذلك في مواسم 2004-2005 و2008-2009 و2009-2010 و2010-2011 و2021-2022.

وتقدمت "الليغا" إلى المركز الثاني في 8 مواسم هي 2003-2004 و2006-2007 و2011-2012 و2013-2014 و2014-2015 و2015-201 و2016-2017 و2019-2020.

أما فيما يتعلق بالتصنيف الأخير، فقد احتل الدوري الإنجليزي الصدارة برصيد 23 ألف نقطة، يليه الدوري الإيطالي في المركز الثاني برصيد 22 ألفا و357 نقطة.

وحل الدوري الألماني في المركز الثالث برصيد 17 ألفا و125 نقطة، ثم الإسباني بـ16 ألفا و571 نقطة، في حين خطف الدوري البلجيكي المركز الخامس برصيد 14 ألفا و200 نقطة، لينضم إلى قائمة الدوريات الخمس الكبرى بدلا من الفرنسي.

ورغم تراجع الدوري الإسباني في المجمل العام، فإنه حافظ على المركز الثاني فيما يتعلق بتصنيف الموسم المنتهي 2022-2023 خلف "البريميرليغ".

وبلغ مجموع نقاط الدوري الإنجليزي 109 آلاف 570 نقطة، ثم الإسباني 92 ألفا و998 نقطة، ومن بعدهما الألماني برصيد 82 ألفا و481 نقطة، يليهم الإيطالي بـ81 ألفا و926، نقطة وأخيرا الدوري الفرنسي في المركز الخامس برصيد 61 ألفا و164 نقطة.

ومع بداية موسم 2023-2024 ستكون الدوريات الخمس الكبرى هي الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني والإسباني والبلجيكي على التوالي.