بعد تعرضه إلى نزف في المخ.. حالة فان در سار خطيرة ولكنها مستقرة

خرج حارس المرمى الدولي الهولندي السابق إدوين فان در سار من دائرة الخطر التي تهدد حياته، لكنه لا يزال في العناية المركزة بالمستشفى بعد إصابته بنزف في المخ، بحسب ما أعلن فريقه السابق أياكس أمستردام أمس الثلاثاء.

وكان فان در سار (52 عاما) والذي دافع عن ألوان أياكس الهولندي ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، في إجازة بجزيرة كرواتية عندما تعرّض للنزف الجمعة الماضية.

وقال أياكس في بيان "لا يزال إدوين في وحدة العناية المركزة ولكن حالته مستقرة.. ليس في حالة خطر تهدد حياته" مشيرا إلى أنه ينشر هذه المعلومات نيابة عن زوجته.

وأضاف البيان "كل مرة نزوره، يتجاوب. علينا أن ننتظر بصبر لنرى كيف ستتطور حالته".

وكان فان در سار أعلن في مايو/أيار استقالته من منصبه مديرًا تنفيذيًا لأياكس بعد "فترة صعبة جدًا" لأكثر من عقد من الزمن على رأس الإدارة التنفيذية لقطب العاصمة.

وجاءت استقالته على خلفية أسوأ موسم منذ 14 عاما للنادي الأكثر تتويجًا في هولندا، حيث حل ثالثا في الدوري المتوج بلقبه 36 مرة.

ويُعتبر فان در سار من أفضل حراس المرمى في العالم، حيث استهل مسيرته الكروية مع أياكس ولعب بصفوفه بين 1990 و1999 وتوج معه على الخصوص بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995.

وتوج هذا اللاعب بلقب المسابقة القارية العريقة مع مانشستر يونايتد عام 2008 خلال فترة دفاعه عن ألوانه بين 2005 و2011، عندما اعتزل اللعب نهائياً بخوضه مباراته رقم 100 بدوري الأبطال، وكانت في النهائي وخسرها "الشياطين الحمر" أمام برشلونة الإسباني 1-3.

ولعب فان در سار قبلها مع يوفنتوس (1999-2001) وفولهام (2001-2005).

وعاد الحارس الدولي السابق إلى أياكس عام 2012 مديرا للتسويق قبل أن يرقى بعد 4 سنوات إلى منصب المدير التنفيذي. وهو أيضًا ثاني أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع منتخب هولندا حيث شارك في 130 مباراة دولية.