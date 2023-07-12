بالفيديو.. الاتحاد الأوروبي يحقق بشغب جماهير ماكابي الإسرائيلي في مالطا بعد هتاف "فلسطين"

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) الأربعاء إجراءات تأديبية بعد تعطل مباراة فريق ماكابي حيفا الإسرائيلي في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد هامرون سبارتانز في مالطا، عقب هتافات "فلسطين، فلسطين" من قبل مشجعين محليين.

وارتفعت التوترات مساء الثلاثاء بعدما تقدم الضيوف بهدفين، حيث ألقى مشجعو ماكابي الألعاب النارية "الشماريخ" على أرض ملعب "سنتيناري ستاديوم" في تاكالي ردا على هتافات المشجعين المحليين، وتوقفت على أثرها المباراة 30 دقيقة.

يستمر رفض الاندية الصهيونية من المشاركة في دوري ابطال اوروبا جماهيرياً وليس على مستوى الاداري.. في التصفيات المؤهلة لدوري الابطال يوم امس بين هامرون سبارتانز المالطي و مكابي حيفا جمهور هامرون المالطي هتفوا بفلسطين 🇵🇸 بينما جمهور مكابي حيفا هجم عليهم.

pic.twitter.com/Bm8UmHWafs — نواف العقيّل (@nawaf__oga) July 12, 2023

واتهم يويفا كلا الناديين بـ "إلقاء أجسام غريبة" و "الشغب" من قبل مشجعيهما. وواجه ماكابي تهما إضافية بشأن "إشعال ألعاب نارية" و"أعمال تخريب".

تم اعتقال 5 من المشجعين الإسرائيليين، وفقا لصحيفة "تايمز" الإسرائيلية.

11/07/2023, Hamrun Spartans🇲🇹 v Maccabi Haifa🇮🇱, troubles after Hamrun fans were chanting "Palestina, Palestina" pic.twitter.com/ygkQJzGLv8 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 12, 2023

وذكرت صحيفة "مالطا توداي" أن اثنين اعترفا الأربعاء بالذنب في محكمة محلية.

وأضافت أن الشرطة أبلغت المحكمة أن الرجلين اعتقلا بعد إلقاء الألعاب النارية وأنه تم العثور على 3 مشاعل أخرى عند تفتيشهما.

Hamrun Spartans vs Maccabi Haifa, Champions League Qualifiers. Absolutely violent behaviour by Israeli ultras. They even threw flares at Maltese families with kids. Match interrupted. Crazy pic.twitter.com/H00f9d7tIF — Martin Mazur (@martinmazur) July 11, 2023

وحكم على الرجلين بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 300 يورو (334 دولارا) لكل منهما. وقالت الشرطة في وقت سابق إن المشجعين الذين فتشوا عند مدخل الملعب تبين أنهما كانا يهرّبان الألعاب النارية بملابسهما الداخلية.

وفاز ماكابي بالمباراة 4-0، ومن المقرر أن تقام المواجهة الثانية في 18 يوليو/تموز في إسرائيل.

في التصفيات المؤهلة لدوري ابطال اوروبا

مباراة بين هامرون سبارتانز & مكابي حيفا الاسرئيلى جمهور هامرون المالطي هتفوا بـ فلسطين 🇵🇸

بينما جمهور مكابي حيفا هجم عليهم !

pic.twitter.com/XwidiJUEEl — إيڤنت 🇦🇷 (@eve24t) July 12, 2023

בעקבות קריאות 'פלסטין', הדלקת אבוקות והתפרעות אוהדים: משחק הכדורגל בין מכבי חיפה לחמרון ספרטנס במסגרת הסיבוב הראשון במוקדמות ליגת האלופות הופסק זמנית@AzradDor עדכונים שוטפים>> https://t.co/NengRYplFc צילום: שימוש לפי סעיף 27 א' pic.twitter.com/mOPIfVB8BV — עכשיו 14 (@Now14Israel) July 11, 2023

11/07/2023, Hamrun Spartans🇲🇹 v Maccabi Haifa🇮🇱, troubles after Hamrun fans were chanting "Palestina, Palestina" pic.twitter.com/ygkQJzGLv8 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 12, 2023

בעקבות קריאות 'פלסטין', הדלקת אבוקות והתפרעות אוהדים: משחק הכדורגל בין מכבי חיפה לחמרון ספרטנס במסגרת הסיבוב הראשון במוקדמות ליגת האלופות הופסק זמנית@AzradDor עדכונים שוטפים>> https://t.co/NengRYplFc צילום: שימוש לפי סעיף 27 א' pic.twitter.com/mOPIfVB8BV — עכשיו 14 (@Now14Israel) July 11, 2023