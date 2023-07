بالفيديو.. الاتحاد الأوروبي يحقق بشغب جماهير ماكابي الإسرائيلي في مالطا بعد هتاف "فلسطين"

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) الأربعاء إجراءات تأديبية بعد تعطل مباراة فريق ماكابي حيفا الإسرائيلي في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد هامرون سبارتانز في مالطا، عقب هتافات "فلسطين، فلسطين" من قبل مشجعين محليين.

وارتفعت التوترات مساء الثلاثاء بعدما تقدم الضيوف بهدفين، حيث ألقى مشجعو ماكابي الألعاب النارية "الشماريخ" على أرض ملعب "سنتيناري ستاديوم" في تاكالي ردا على هتافات المشجعين المحليين، وتوقفت على أثرها المباراة 30 دقيقة.

واتهم يويفا كلا الناديين بـ "إلقاء أجسام غريبة" و "الشغب" من قبل مشجعيهما. وواجه ماكابي تهما إضافية بشأن "إشعال ألعاب نارية" و"أعمال تخريب".

تم اعتقال 5 من المشجعين الإسرائيليين، وفقا لصحيفة "تايمز" الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "مالطا توداي" أن اثنين اعترفا الأربعاء بالذنب في محكمة محلية.

وأضافت أن الشرطة أبلغت المحكمة أن الرجلين اعتقلا بعد إلقاء الألعاب النارية وأنه تم العثور على 3 مشاعل أخرى عند تفتيشهما.

Hamrun Spartans vs Maccabi Haifa, Champions League Qualifiers. Absolutely violent behaviour by Israeli ultras. They even threw flares at Maltese families with kids. Match interrupted. Crazy pic.twitter.com/H00f9d7tIF

