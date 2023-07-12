رياضة

بالفيديو.. الاتحاد الأوروبي يحقق بشغب جماهير ماكابي الإسرائيلي في مالطا بعد هتاف "فلسطين"

Hamrun Spartans v Maccabi Haif - UEFA Champions League 2023/24 First Qualifying Round TA' QALI, MALTA - JULY 11: Federico Marchetti, goalkeeper of Hamrun Spartans disperses flares that were thrown onto the pitch of play by Maccabi Haifa supporters during the UEFA Champions League First qualifying round, 1st leg soccer match between Hamrun Spartans and Maccabi Haifa at the Centenary Stadium, on July 11, 2023, in Ta' Qali, Malta. (Photo by Domenic Aquilina/NurPhoto via Getty Images)
حارس هامرون يلتقط الألعاب النارية التي قذفها الجمهور الإسرائيلي بالملعب (غيتي)
12/7/2023-|آخر تحديث: 12/7/202311:24 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) الأربعاء إجراءات تأديبية بعد تعطل مباراة فريق ماكابي حيفا الإسرائيلي في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد هامرون سبارتانز في مالطا، عقب هتافات "فلسطين، فلسطين" من قبل مشجعين محليين.

وارتفعت التوترات مساء الثلاثاء بعدما تقدم الضيوف بهدفين، حيث ألقى مشجعو ماكابي الألعاب النارية "الشماريخ" على أرض ملعب "سنتيناري ستاديوم" في تاكالي ردا على هتافات المشجعين المحليين، وتوقفت على أثرها المباراة 30 دقيقة.

واتهم يويفا كلا الناديين بـ "إلقاء أجسام غريبة" و "الشغب" من قبل مشجعيهما. وواجه ماكابي تهما إضافية بشأن "إشعال ألعاب نارية" و"أعمال تخريب".

تم اعتقال 5 من المشجعين الإسرائيليين، وفقا لصحيفة "تايمز" الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "مالطا توداي" أن اثنين اعترفا الأربعاء بالذنب في محكمة محلية.

وأضافت أن الشرطة أبلغت المحكمة أن الرجلين اعتقلا بعد إلقاء الألعاب النارية وأنه تم العثور على 3 مشاعل أخرى عند تفتيشهما.

 

وحكم على الرجلين بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 300 يورو (334 دولارا) لكل منهما. وقالت الشرطة في وقت سابق إن المشجعين الذين فتشوا عند مدخل الملعب تبين أنهما كانا يهرّبان الألعاب النارية بملابسهما الداخلية.

وفاز ماكابي بالمباراة 4-0، ومن المقرر أن تقام المواجهة الثانية في 18 يوليو/تموز في إسرائيل.

 

 

المصدر : الفرنسية + وكالة سند