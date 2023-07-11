جدد بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الأخيرة اهتمامه بضم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "ريليفو" (relevo) الإسبانية أن بايرن وضع عينه على بونو حارس مرمى إشبيلية لتعويض الرحيل المنتظر للسويسري يان سومير إلى إنتر ميلان الإيطالي، مؤكدة أن النادي الأندلسي ينتظر وصول عرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل معرفة مصير بونو.

ويعي إشبيلية أن عددا من لاعبيه باتوا على طاولة أكبر الأندية الأوروبية مثل المغربي الآخر يوسف النصيري الذي يخطط يوفنتوس للتعاقد معه في "الميركاتو" الحالي.

📌El Bayern reactiva el interés en Bono. 📌El marroquí ya dijo “no” en invierno. @relevo https://t.co/qoXS0nWsyh — Alonso Rivero (@alonsoriveror) July 11, 2023

وأشارت "ريليفو" إلى أن صفقات حراس المرمى ومن ضمنها بونو ستتساقط تواليا مثل أحجار الدومينو، بعد رحيل الإسباني ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الساعي إلى تعويضه بضم الكاميروني أندريه أونانا حارس إنتر ميلان، الذي بدوره يخطب ود سومير تحسبا لخروج أونانا، إلى أن تصل الأمور إلى بايرن ميونخ الذي جدد اهتمامه بضم الحارس المغربي.

وتعاقد بايرن ميونخ مع سومير في "الميركاتو" الماضي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها الحارس الخبير مانويل نوير الذي تعافى منها، لذا لن تمانع إدارة الفريق "البافاري" مغادرة السويسري وهو ما فتح الباب أمام بونو.

وما يعزز حاجة بايرن لضم حارس جديد، رغبة حارسه الآخر ألكسندر نوبل بالرحيل، بعد عودته للفريق عقب فترة إعارة استمرت عامين مع موناكو الفرنسي.

وانضم نوبل إلى بايرن في 2020 قادما من شالكه في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى 2025، لكن في وجود نوير، تراجعت مشاركاته لتتم إعارته إلى موناكو، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "بيلد" اليوم الثلاثاء أن نوبل لن يخضع للفحوصات الطبية التي تسبق الموسم الجديد، وسط تكهنات بشأن اهتمام شتوتغارت وأندية أوروبية أخرى بضمه.

ولعب بونو دورا بارزا في تتويج إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، وذلك للمرة السابعة في تاريخ النادي الأندلسي، خاصة بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد ويوفنتوس في ربع ونصف نهائي المسابقة.

وواصل بونو تألقه في النهائي ضد روما حيث تصدى بنجاح لركلتي ترجيح أسهمتا في تحقيق اللقب الأوروبي.

ويشعر الإسباني خوسيه لويس مينديليبار مدرب إشبيلية بالرضى من أداء بونو لكنه لن يمانع رحيله لثقته التامة في بديله الصربي ماركو ديميتروفيتش، الذي نال فرصة كبرى باللعب في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي عقب وصول المدرب.

وكان بونو رفض من الأساس فكرة الرحيل إلى بايرن ميونخ في "الميركاتو" الشتوي الأخير بعد إصابة نوير في يناير/كانون الثاني الماضي عقب سقوطه أثناء رحلة تزلج.

ونشرت "ريليفو" في 3 أبريل/نيسان الماضي معلومات تؤكد أن بونو فضّل البقاء مع فريقه ورفض تغيير الأجواء كونه وأسرته يشعرون بالراحة في إشبيلية ليتجه بايرن لخيار التعاقد مع سومير من بوروسيا مونشنغلادباخ.

وانضم بونو إلى إشبيلية في سبتمبر/أيلول 2020 قادما من جيرونا، وتُوج معه بلقبين في الدوري الأوروبي بموسمي 2019-2020 و2022-2023.